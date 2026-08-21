Женщин могут попросить предъявить "Резерв+" в ЕС: в МИД объяснили, что делать

В некоторых странах ЕС при оформлении временной защиты у украинок могут запрашивать данные из приложения "Резерв+". В МИД Украины пояснили, что такие случаи пока не носят массового характера и связаны с новыми правилами Евросоюза.

Почему в ЕС могут запрашивать данные из "Резерв+"

О возможных случаях запроса данных из "Резерв+" при оформлении временной защиты сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины. В ведомстве подчеркнули, что пока речь идет не о массовой практике.

Такие ситуации связывают с новыми правилами ЕС относительно оформления временной защиты, которые были введены решением Рады Евросоюза от 30 июля.

В то же время в странах ЕС пока нет единого подхода к практическому применению этих норм. Из-за этого в отдельных случаях украинские граждане могут сталкиваться с запросами о подтверждении своего статуса или выполнении воинской обязанности.

Ранее представитель Еврокомиссии пояснял, что соответствующие правила не предусматривают разграничения по половому признаку, если речь идет о военной обязанности. Поэтому вопрос может касаться как мужчин, так и женщин, являющихся военнообязанными в Украине.

Украинская сторона ожидает, что Евросоюз в ближайшее время предоставит дополнительные разъяснения и урегулирует практику применения новых норм.

Что советует украинцам МИД

Пока вопрос остается неурегулированным, МИД Украины рекомендует гражданам независимо от пола и возраста при пересечении государственной границы просить пограничников поставить в загранпаспорте отметку о выезде из Украины.

Такая отметка может стать документальным подтверждением факта пересечения границы и даты выезда из Украины, если в дальнейшем возникнут вопросы при оформлении документов в странах ЕС.

В то же время из заявления МИД не следует, что всем украинкам в Евросоюзе обязательно нужно предъявлять "Резерв+" для получения временной защиты. Пока речь идет об отдельных случаях, а украинская и европейская стороны должны выработать единый подход к применению новых правил.

Поэтому украинцам, планирующим оформить временную защиту в ЕС, следует следить за официальными разъяснениями государства пребывания и украинских дипломатических учреждений.

Ранее мы рассказывали о том, что оформление документов за рубежом неожиданно усложнилось из-за новых бюрократических требований. Женщины столкнулись с необходимостью подтверждать свой статус через военное приложение.