Конституция не запрещает: юрист сказал, что надо сделать, чтобы коллаборационисты не могли баллотироваться

В Верховной Раде заседает рабочая группа, которая готовит законодательные предложения по проведению выборов в условиях особого периода или после войны. В частности там обсуждают законопроект, который наработала Центральная избирательная комиссия. Есть много вопросов, смогут ли коллаборационисты принимать в них участие.

Юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал 24 Каналу, что сейчас есть разные предложения относительно того, кто не может участвовать в выборах президента или местных выборах. Но во всех этих дискуссиях важно не забывать о Конституции Украины. Нельзя придумывать положения, которые противоречат главному закону.

Смогут ли коллаборационисты баллотироваться на выборах?

Рабочая группа сейчас обсуждает предложения, которые вносят по коллаборационистам. Есть много дискуссий, от чего отталкиваться: или от приговора, или от факта подозрения. Также есть вопросы по украинцам, которые участвовали в политических партиях, что сейчас запрещены и так далее.

Некоторые люди во время полномасштабной войны помогали россиянам устанавливать власть на оккупированных территориях, проводить псевдореферендумы и тому подобное. Понятно, что они не имеют морального права участвовать в любых выборах на территории Украины. И все же есть нюансы.

Мы должны исходить из положений Конституции Украины. В статье 76 определяются условия баллотирования для народных депутатов. В статье 103 – для кандидатов на пост Президента Украины. К кандидатам на пост президента вообще нет требования, чтобы этот человек не имел судимости. Если их нет в Конституции, то мы не можем их придумать в законе. Это будет противоречить Конституции,

– рассказал Магера.

Также не стоит забывать о статье 62 Конституции, которая закрепляет презумпцию невиновности. Лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Если говорить о кандидатах в народные депутаты, то препятствием для их баллотирования является наличие судимости за совершение именно умышленного преступления.

Сюда относится убийство, изнасилование, коррупционные деяния. Если есть судимость, например, за убийство по неосторожности или нарушение порядка вождения авто, которое повлекло гибель людей (неосторожный состав преступления), то это не препятствие для баллотирования на выборах в парламент,

– подчеркнул Магера.

Что делать с коллаборационистами?

Поэтому, если человека подозревают в коллаборационизме, но приговора суда нет, то он вполне может баллотироваться в Верховную Раду или на пост Президента Украины. Несмотря на это, юрист назвал 2 варианта, как не допустить коллаборационистов или сепаратистов легитимным способом.

Первое – если действительно был случай сотрудничества с врагом, то нужно открывать уголовные производства, расследовать и доводить дела до суда. Уголовный процессуальный кодекс Украины позволяет заочно осуждать. Тогда коллаборационист не сможет баллотироваться в Верховную Раду или на местных выборах. Есть и другой путь, который можно вести параллельно. Тогда человек не сможет нигде баллотироваться.

"Второй вариант. Если человек сотрудничал с оккупационной администрацией, то не так сложно получить доказательства того, что у него есть российский паспорт. А наличие российского гражданства по действующей Конституции и по действующему Закону о гражданстве Украины является основанием для потери гражданства Украины. Для этого нужна воля президента, чтобы издать указ о потере гражданства такими коллаборационистами. Это приведет к тому, что они никак не смогут участвовать в выборах", – подчеркнул Магера.

Это будет конец политической карьеры этим "гастролерам", которыми дергает Россия.

