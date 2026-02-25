Известно, что в Верховной Раде сейчас действует рабочая группа, где готовят законодательные предложения по организации и проведению выборов в условиях особого периода или послевоенных выборов. Юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера рассказал 24 Каналу, что они с коллегами исследовали международный опыт голосования по почте и электронного голосования. Тут есть свои нюансы.

Возможно ли сейчас провести выборы онлайн?

По мнению Магеры, примерно через 15 – 20 лет Украина действительно сможет проводить электронное голосование. К этому все идет. Но пока что ввести такое голосование сложно. Оно нарушает несколько фундаментальных принципов.

Прежде всего во время электронного голосования избиратель должен быть убежден, что его голос правильно посчитали. Второй момент – избиратель должен быть уверен, что никто не узнает, как именно он проголосовал. Тайна голоса должна быть соблюдена.

Третий нюанс – украинское общество должно быть убеждено, что не было никакого вмешательства в выборы, в частности, со стороны иностранных спецслужб. И четвертый – украинское общество должно проявить высокое доверие к электронному голосованию. Речь идет не о 20 – 30% поддержки, а о минимум – 70 – 80%.

Голосование по почте также содержит риски. Важно, чтобы была соблюдена тайна голосования. Также будут вопросы относительно того, избиратель сам голосовал, или кто-то ему помогал. А это уже посягательство на тайну голосования и принцип свободных выборов.

Я убежден, что в ближайшие 5 – 10 лет для Украины не остается другого способа голосования как с помощью бумажного бюллетеня. Так мы сможем гарантировать соблюдение принципов избирательного права. В том числе и того, чтобы на позицию избирателя никто не влиял,

– отметил Магера.

Обратите внимание! В 2024 году издание Politico сообщало, что Украина изучает вариант введения электронного голосования. Оно поможет отдать свой голос гражданам, которые находятся в других странах мира или на оккупированных территориях.

Выборы в Украине: последние новости