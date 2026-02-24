Историк, офицер Хорунжей службы 2 корпуса НГУ "Хартия" Вахтанг Кипиани рассказал 24 каналу, что в свое время Соединенные Штаты фактически не требовали проведения выборов в Украине во время войны. Это требование фактически внес представитель Путина Кирилл Дмитриев во время переговорного процесса несколько месяцев назад.

Почему России выгодно, чтобы в Украине сейчас провели выборы?

По словам Кипиани, все прекрасно понимают, что проводить выборы во время полномасштабной войны – абсолютно неуместно. Есть вопросы относительно того, как организовать голосование среди военных, которые сейчас на фронте. Также значительная часть украинцев сейчас на оккупированных территориях и за рубежом.

Мне тоже не нравится, что власть не меняется. Но у нас "уникальные" условия – война. Во время Второй мировой в европейских демократиях не было выборов. Победитель Второй мировой Черчилль проиграл на послевоенных выборах, а не во время войны,

– отметил Кипиани.

Обратите внимание! В Институте изучения войны рассказали, что Кремль продолжает вбрасывать в информационное пространство тезисы о "нелегитимности украинской власти". Также там уже готовят "ловушки" и по голосованию "граждан Украины, проживающих на территории России".

Украинцы дадут свою оценку каждому чиновнику после окончания войны. Если сейчас будут выборы, то начнутся разговоры не о внешнем враге, а о различных внутренних распрях. Нельзя сейчас переключать внимание на что-то другое. Главное – сдержать врага и не потерять государство.

На днях видел круглый стол. Там 10 или 12 экспертов рассказывали, что Украине нужны выборы. 8 или 9 из них – политтехнологи. Понятно, что им нужна работа и выборы. Нам это не нужно. Ни одна из стран ЕС не требует от нас проведения выборов. Там понимают, что это сейчас бесполезно и невозможно,

– отметил Кипиани.

