Хотел выехать за деньги: пограничники пресекли попытку подкупа в "Грушеве"
Пограничники на одном из пунктов пропуска отказали мужчине в выезде из Украины. Из-за этого он попытался решить вопрос иным способом и предложил взятку.
Попытка предоставления неправомерной выгоды "провалилась"
Известно, что 28-летний житель Львова хотел пересечь границу в пункте пропуска "Грушев". Пограничники проверили его, но отказали в выезде. Тогда мужчина и решил совершить нарушение. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Во время разговора с пограничницей гражданин не смог четко объяснить, зачем он едет в Польшу. Из-за этого сотрудники не могли разрешить выезд из Украины. Мужчина, однако, не остановился.
Чтобы повлиять на решение о пересечении границы, мужчина вложил 600 долларов США в пакет документов и передал его пограничнице,
– говорится в сообщении.
Военнослужащая отказалась от предложения и сообщила в Нацполицию о возможном уголовном правонарушении по статье 369 Уголовного кодекса Украины о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
Львовянин пытался дать взятку пограничнице: видео
Это лишь один из случаев, когда пограничная служба Украины продемонстрировала свою нулевую терпимость к коррупции. По информации 7-го Карпатского пограничного отряда, за 2026 год сотрудники уже в 392 случаях отказывались от неправомерной выгоды.
Общая сумма предложенных средств превысила 1,6 миллиона гривен. Деньги предлагали в гривнах и иностранной валюте,
– отметили в ГПСУ.
Напомним, летом за аналогичное преступление судили жителя Житомира. Мужчина пытался подкупить пограничника сотней долларов, чтобы получить разрешение на выезд из Украины.
Сокальский районный суд назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен за попытку подкупа, конфисковав предложенную купюру.