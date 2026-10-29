Хотел выехать за деньги: пограничники пресекли попытку подкупа в "Грушеве"

Пограничники на одном из пунктов пропуска отказали мужчине в выезде из Украины. Из-за этого он попытался решить вопрос иным способом и предложил взятку.

Попытка предоставления неправомерной выгоды "провалилась"

Известно, что 28-летний житель Львова хотел пересечь границу в пункте пропуска "Грушев". Пограничники проверили его, но отказали в выезде. Тогда мужчина и решил совершить нарушение. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Во время разговора с пограничницей гражданин не смог четко объяснить, зачем он едет в Польшу. Из-за этого сотрудники не могли разрешить выезд из Украины. Мужчина, однако, не остановился.

Чтобы повлиять на решение о пересечении границы, мужчина вложил 600 долларов США в пакет документов и передал его пограничнице,

– говорится в сообщении.

Военнослужащая отказалась от предложения и сообщила в Нацполицию о возможном уголовном правонарушении по статье 369 Уголовного кодекса Украины о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Львовянин пытался дать взятку пограничнице: видео

Это лишь один из случаев, когда пограничная служба Украины продемонстрировала свою нулевую терпимость к коррупции. По информации 7-го Карпатского пограничного отряда, за 2026 год сотрудники уже в 392 случаях отказывались от неправомерной выгоды.

Общая сумма предложенных средств превысила 1,6 миллиона гривен. Деньги предлагали в гривнах и иностранной валюте,

– отметили в ГПСУ.

Напомним, летом за аналогичное преступление судили жителя Житомира. Мужчина пытался подкупить пограничника сотней долларов, чтобы получить разрешение на выезд из Украины.

Сокальский районный суд назначил мужчине штраф в размере 17 тысяч гривен за попытку подкупа, конфисковав предложенную купюру.