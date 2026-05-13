Задержание или арест украинцев за рубежом: почему стоит обратиться к консулу

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что следует делать, если человека задержали за нарушение законов другого государства. Согласно Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, о факте задержания украинца должны сообщить в посольство или консульство.

Что стоит делать украинцу, когда его задержали за границей?

Сейчас страны ЕС усилили контроль за соблюдением миграционных правил из-за увеличения количества иностранцев и нагрузки на социальные системы.

Находясь за границей нужно неукоснительно соблюдать законодательство, ведь несоблюдение правил в некоторых случаях может грозить даже депортацией. В консульстве или другом дипломатическом учреждении должны знать о задержании своего гражданина, однако консул не спасет от ответственности. Об этом сообщили в МИД.

Смотрите также Европа меняет правила для украинцев: почему беженцы начали отказываться от временной защиты

Чтобы задержание за границей не стало проблемой для пребывания в другой стране, стоит спокойно и вежливо вести себя с правоохранителями. Им в любом случае нельзя сопротивляться и не провоцировать.

Человек всегда имеет право на получение информации о причинах задержания. Поэтому требовать их необходимо. Полиция должна назвать нарушение, которое совершил иностранец и описать выдвинутые обвинения.

Важно помнить, что иностранец, которого задержали в чужой стране, имеет право воспользоваться услугами адвоката и переводчика. Они вместе с консулом могут дать советы по алгоритму действий для правовой защиты.

Поможет ли консул в случае задержания или ареста за рубежом?

Консул не имеет полномочий отменить задержание или приговор, но может следить за соблюдением прав гражданина и коммуницировать с местными властями. Его поддержка не является адвокатской помощью.

Если консул будет знать о событии, то о задержании или аресте он сможет сообщить членам семьи. Гражданин также может дать согласие на получение официальной информации об обстоятельствах и причинах задержания. Кроме того, среди полномочий консула Украины есть проверка условия иностранца в местах лишения свободы. В частности, украинец, которого задержали, может пожаловаться на нарушение его прав.

Также специалист может поспособствовать тому, что членов семьи заключенного впустят на встречи с ним.

В таких случаях консул также может передать руководству тюрьмы информацию о состоянии здоровья заключенного украинца и обеспечить необходимое медицинское обследование и лечение.

Надеемся, что эти советы никогда вам не понадобятся. Но в любой ситуации помните – Консул всегда поможет,

– говорится в сообщении.

Когда за мелкие нарушения могут депортировать?

В иностранных странах депортация является самой большой мерой наказания за тяжелые преступления. Если человека уже приговорили к депортации, то суд принял такое решение, потому что для этого были основания и обжаловать это решение трудно.

Но в Польше, где сейчас находится больше всего украинцев среди всех европейских стран, недавно внесли очень важное изменение в законодательство. О главной опасности рассказали специалисты Sheviakov Consult. Повторные мелкие нарушения могут рассматриваться как основание для потери доверия к иностранцу.

Так zobowiązanie cudzoziemca do powrotu (на русском – депортация) присуждается после второго правонарушения в течение 24 месяцев. Речь идет не о тяжелом преступлении, а о маленьких действиях, за которые обычно выносили штраф.

Эксперт отметил, что наказать решением о депортации могут за громкие звуки после 22:00, нецензурную брань в публичном месте, нарушение правил дорожного движения, курение или распитие алкоголя в запрещенном месте, мелкую кражу или противодействие полиции и даже проезд в транспорте без билета.

В этом же проекте предусмотрено, что odwołanie (апелляция) не останавливает исполнение решения о возвращении. То есть человек подает апелляцию, но решение все равно может быть выполнено. Это опасная конструкция,

– рассказал Шевяков.

Более того, правоохранители должны провести и реальную проверку исполнения решения. В таком случае право на обжалование становится формальностью. Сейчас это только законопроект, который внесли в Сейм Польши.

Заметим, что депортация – это административная или судебная процедура. Она предусматривает не только обязательства покинуть страну, но и во многих случаях – запрет на въезд в течение какого-то периода.

Могут ли мобилизовать после депортации?

Депортированных украинцев часто может задержать полиция на границе, если они были в розыске. Начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии 24 Канала рассказывал, что мобилизовать сразу не могут.

Если у гражданина почему-то нет при себе документов, то происходит процедура установления личности. Этим занимаются специалисты правоохранительных органов и миграционной службы.