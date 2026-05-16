Зарплату не выплачивают несколько недель: что делать работнику

Многие украинцы воспринимают задержку заработной платы как временные трудности работодателя и соглашаются подождать даже несколько недель. Но на самом деле это является нарушением закона, и работник должен знать, как действовать, чтобы реально получить свои деньги.

Когда должны выплачивать заработную плату?

В Украине существуют четкие требования к срокам выплаты заработной платы. Они прописаны в Кодексе законов о труде Украины и законе "Об оплате труда".

Смотрите также Минимальная зарплата в 2026 году: сколько платят и на что она влияет

По этому законодательству, работодатель обязан выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц:

первую часть (аванс) – с 16 по 22 число текущего месяца;

вторую часть – с 1 по 7 число следующего месяца.

Любое отклонение от этих сроков уже считается нарушением трудовых гарантий, хотя компенсация за них начисляется не всегда.

Обратите внимание! Аванс – это не добровольная выплата работодателя, а обязательная часть зарплаты за первую половину месяца (примерно 15 дней работы). Его невыплата или задержка тоже считается нарушением трудового законодательства, даже если полная зарплата будет выплачена позже.

Можно ли получить компенсацию за задержку?

Закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" предусматривает компенсацию заработной платы из-за задержки, но есть важный нюанс:

если задержка составляет меньше месяца, компенсация обычно не начисляется;

компенсация обычно не начисляется; если зарплату задержали на месяц и более, то работодатель обязан выплатить потерянные средства.

Что делать, если зарплату задерживают?

Если компания задерживает выплаты на несколько недель, специалисты советуют не ждать без действий. Есть несколько официальных вариантов защиты. Во-первых, можно подать обращение в контролирующие органы

Жалобу следует писать в:

Государственную службу по вопросам труда;

Государственную налоговую службу;

а в случае серьезных нарушений – в правоохранительные органы.

После обращения они могут провести проверку работодателя. Часто уже сам факт жалобы заставляет компанию погасить долги.

Во-вторых, если реакции нет, работник имеет право обратиться в суд и требовать выплату всей задолженности по зарплате и компенсацию за задержку. Судебные решения по таким делам обычно становятся на сторону работника, если есть подтверждение трудовых отношений.

Важно! Если часть зарплаты человек получал "в конверте", стоит обращаться в Государственную службу по вопросам труда или Государственную налоговую службу, которые могут провести проверку и привлечь компанию к ответственности, рассказал адвокат АО "ЮФ "Онопенко и партнеры" в комментарии порталу по поиску работы robota.ua. По его словам, в суд в таком случае идти неэффективно, поскольку доказать факт неофициальных выплат без документов сложно.

Какая ответственность ждет работодателя?

За задержку зарплаты работникам закон предусматривает серьезные санкции для работодателя в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины.

за задержку свыше 1 месяца - штраф в трехкратном размере минимальной зарплаты ;

; за нарушение минимальных гарантий оплаты труда - двойной штраф за каждого работника.

Кроме финансовых санкций, возможны административные или даже уголовные последствия в случае систематических нарушений.

Обратите внимание! Задержка зарплаты признается нарушением трудового законодательства, поэтому это полноценное основание для увольнения. Если работодатель нарушает сроки выплат, работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию и сделать это в удобный для себя срок, то есть без отработки еще двух недель.

Что еще нужно знать о зарплатах в Украине?

Средняя заработная плата в Украине в марте 2026 года выросла до 30 356 гривен. По сравнению с февралем этого же года показатель повысился на 7,2%.

В то же время проблема задолженности по выплате зарплат остается актуальной. По состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма долгов перед работниками достигла 3,6 миллиарда гривен.

Минимальная заработная плата в 2026 году составляет 8 647 гривен. Это первое повышение с 2024 года, ведь до этого ее размер длительное время оставался на уровне 8 тысяч гривен.

Правительство также заложило дальнейший поэтапный рост минималки. Так, с 1 января 2027 года она должна увеличиться до 9 347 гривен, а еще через год – с 1 января 2028-го – достичь 10 059 гривен.