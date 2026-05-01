Загранпаспорт для ребенка: можно ли оформить сразу два документа

Для выезда в другую страну украинцам необходимо иметь загранпаспорт, при чем как взрослым, так и детям. Впрочем, многие люди ошибочно думают, что такой документ может быть только один.

Можно ли иметь сразу два загранпаспорта?

На самом деле родители могут оформить для ребенка два загранпаспорта, и оба будут действовать одновременно. Об этом рассказали в паспортном сервисе Кракова, пишет Судебно-юридическая газета Украины.

Смотрите также Проверьте загранпаспорт: какой документ обязательно надо обновить

Законодательство Украины предусматривает, что человек может оформить второй загранпаспорт независимо от возраста. Таким образом, никто не запрещает ребенку пользоваться сразу двумя документами.

Некоторые могут считать странным оформление двух одинаковых паспортов. Однако в паспортном сервисе объяснили, что на самом деле это довольно распространенная практика и в некоторых жизненных ситуациях просто необходима.

Например, второй паспорт полезен, когда один из документов находится в посольстве для оформления визы. В это время можно пользоваться, так сказать, запасным.

Также это полезно в таких случаях:

если ребенок часто путешествует, и ему надо иметь запасной документ;

если есть действующий паспорт, но необходимо сделать еще один.

При этом в паспортном столе отметили, что неважно, какой загранпаспорт был оформлен ранее, а какой – позже.

Оба паспорта являются равноценными документами,

– отметили в ведомстве.

Важно! Срок действия загранпаспорта для ребенка составляет 4 года, а в возрасте от 16 лет – 10 лет. Однако иметь более двух действительных загранпаспортов украинцы все же не могут.

Как оформить загранпаспорт?

Все граждане Украины могут по желанию получить загранпаспорт. Для этого есть несколько возможностей, сообщили в Государственной миграционной службе.

Необходимо лично обратиться в одно из учреждений, которые занимаются оформлением документов:

любой Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

подразделение Государственной миграционной службы;

центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ";

а для тех, кто живет за границей – в соответствующее дипломатическое учреждение.

Там пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук Для детей она проводится с 12 лет.

Затем необходимо внимательно проверить персональные данные в заявлении, особенно транслитерацию своей фамилии и имени., и подтвердить правильность информации подписью.

Кроме заявления на загранпаспорт, понадобится ряд документов для его оформления:

паспорт гражданина Украины;

для детей до 14 лет – свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения;

при наличии – предыдущие загранпаспорта;

и квитанция уплаты административного сбора.

Кстати стоимость оформления загранпаспорта в 2026 году выросла. Чем быстрее необходимый документ, тем дороже придется заплатить. До 20 рабочих дней – 1 147 гривен, а вот до 7 рабочих дней – уже 1 787 гривен.

Важно! Украинцы призывного возраста, которые находятся за рубежом, могут оформить загранпаспорт в подразделениях ГП "Документ" без возвращения в Украину, однако для этого нужно выполнить новые требования воинского учета. Как пояснил адвокат Андрей Карпенко обязательным условием является наличие приложения Резерв+ с подтвержденными данными, ведь иначе документы на паспорт не будут принимать.

Что еще нужно знать об оформлении паспорта?

Оформить паспорт без регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) теперь невозможно. Исключение действует только для граждан, которые официально отказались от получения идентификационного номера по религиозным убеждениям, а также для новорожденных, сообщили в правительстве.

В то же время в ЦНАПах ввели новую услугу, которая позволяет одновременно подать документы на оформление внутреннего паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 31 декабря 2025 года.