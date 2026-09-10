Обжалование штрафа и права человека: Конституционный Суд сделал важное уточнение

Конституционный Суд отменил обязательный судебный сбор по делам, касающимся обжалования постановлений о наложении любого штрафа. Действующее законодательство содержит соответствующую норму.

Должен ли уплачиваться судебный сбор в спорах об обжаловании штрафов

На пленарном заседании Конституционного Суда было принято решение № 10-р(ІІ)/2026, согласно которому рассматривалась конституционность некоторых норм части 2 статьи 4 Закона Украины "О судебном сборе". Эксперты доказали, что доступ к правосудию должен быть реальным и действенным. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Как говорится в сообщении, в законе отсутствует обязанность уплачивать судебный сбор по делам об административных правонарушениях. То есть обжалование постановлений правоохранительных органов, ТЦК и других структур для истца должно быть бесплатным. Как и подача соответствующих апелляционных жалоб.

Суд исходил из того, что право на судебную защиту включает в себя реальный и действенный доступ к правосудию. Особое значение эта гарантия приобретает в спорах между лицом и государством, когда лицо обращается в суд для защиты от примененного к нему публично-властного принуждения,

– пишут в КСУ.

Конституция гарантирует право человека на судебное обжалование постановлений о наложении штрафа. Все ставки и порядок взимания судебного сбора должны определяться Верховной Радой. При этом он должен быть соразмерным и не создавать финансового бремени для человека. Ведь если нет возможности уплатить сбор, то гражданин фактически теряет право на судебную защиту. В законодательстве это не предусмотрено.

Судебный сбор по действующим нормам взимается лишь в одном случае в сфере административной ответственности – если суд утвердил постановление о наложении административного взыскания. Но за обжалование постановления об административном правонарушении деньги тоже не должны взиматься.

По мнению Конституционного Суда, действующее законодательство не нарушает права человека.

Напомним, участники боевых действий точно освобождаются от уплаты судебного сбора независимо от того, какую роль они играют в деле – истца или ответчика. В одном из дел Верховный Суд отменил требование о взыскании сбора с военнослужащего, проигравшего дело.

Аналогичное освобождение от судебного сбора предусмотрено для пострадавших участников Революции Достоинства и Героев Украины.