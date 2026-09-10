Чи має сплачуватися судовий збір у спорах про оскарження штрафів

На пленарному засіданні Конституційного Суду було ухвалене рішення № 10-р(ІІ)/2026, згідно з яким розглядалася конституційність деяких норм частини 2 статті 4 Закону України "Про судовий збір". Фахівці довели, що доступ до правосуддя має бути реальним і дієвим. Про це пише пресслужба КСУ.

Як ідеться в повідомленні, в законі немає обов'язку сплачувати судовий збір у справах про адміністративні правопорушення. Тобто оскарження постанов від правоохоронців, ТЦК й інших структур для позивача має бути безоплатним. Як і подання відповідних апеляційних скарг.

Суд виходив із того, що право на судовий захист охоплює реальний та дієвий доступ до правосуддя. Особливого значення ця гарантія набуває у спорах між особою і державою, коли особа звертається до суду для захисту від застосованого до неї публічно-владного примусу,

– пишуть в КСУ.

Конституція гарантує право людини на судове оскарження постанов про накладення штрафу. Усі ставки та порядок стягнення судового збору має визначатися Верховною Радою. При цьому він має бути домірним та не створювати фінансовий тягар для людини. Адже якщо немає змоги сплатити збір, то громадянин фактично втрачає право на судовий захист. У законодавстві це не передбачено.

Судовий збір за чинними нормами стягується лише в одному випадку у сфері адміністративної відповідальності – якщо суд схвалив постанову про накладення адміністративного стягнення. Але за оскарження постанови про адміністративне правопорушення гроші теж не мають брати.

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На переконання Конституційного Суду, чинне законодавство не порушує права людини.

Нагадаємо, учасники бойових дій точно звільняються від сплати судового збору незалежно від того, яку роль вони мають у справі – позивача чи відповідача. У одній зі справ Верховний Суд скасував вимогу щодо стягнення збору з військового, який програв справу.

Аналогічне звільнення від судового збору передбачене для постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв України.