Від чого залежать ставки судового збору

Судовий збір українці сплачують у певному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлений станом на 1 січня, повідомляє Судова влада України.

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За законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс до 3 328,00 гривень. Відповідно і ставки судового збору змінилися.

Як ставки судового збору

Як і раніше, збори вираховуються у відсотках до ціни позову та у фіксованому розмірі. Найбільші витрати передбачені для подання майнових позовів.

Окремо розраховується збір під час розоучлення. Так, заява до суду про розірвання шлюбу має фіксовану суму, а от для поділу майна вираховується у відсотках.

Вид заяви Хто подає Розмір судового збору Майновий позов Юридична особа 1,5% ціни позову (мінімально 3 328 гривень; макс.1 164 800 гривень) Майновий позов Фізична особа / ФОП 1% ціни позову (мінімально 1 331,20 гривень; максимально 16 640 гривень) Немайновий позов Юридична особа / ФОП 3 328 гривень Немайновий позов Фізична особа 1 331,20 гривень Розірвання шлюбу Фізична особа 1 331,20 гривень Поділ майна при розірванні шлюбу Будь-яка особа 1% ціни позову (мінімально 1 331,20 гривень; максимально 9 984,00 гривень) Моральна шкода (честь/гідність) Будь-яка особа 1,5% ціни позову (мінімально 3 328 гривень)

Водночас інші заяви, які не стосують майнових прав, також мають фінсовану ставку судового збору у 2026 році.

Вид заяви Розмір збору Окреме провадження, забезпечення доказів/позову, перегляд заочного рішення тощо (юрособа/ФОП) 1 664 гривень Окреме провадження, забезпечення доказів/позову, перегляд заочного рішення тощо (фізична особа) 665,60 гривень Заява про видачу судового наказу 332,80 гривень Заява про скасування судового наказу 166,40 гривень Скасування тимчасового обмеження на виїзд 665,60 гивень

Окрім позовів та заяв, українці можуть отримувати певні судові документи. Для цього діють окремі ставки, часто за аркуш паперу.

Послуга Розмір збору Повторна видача копії рішення 9,98 гривень за 1 аркуш Копія технічного запису засідання (електронно) 99,84 гривень Виготовлення копії рішення для особи поза справою 9,98 гривень за 1 аркуш Копії документів зі справи 9,98 гривень за 1 аркуш

Якщо ж суд визнав людину винною в адміністративному правопорушенні та виніс постанову про стягнення за Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), то додатково вона має сплатити судовий збір у розмірі 665,60 гривень.

Хто звільняється від судового збору

Водночас судовий збір сплачують не всі громадяни. Закон передбачає пільги для окремих категорій українців та установ.

Від сплати судового збору звільняються, зокрема:

позивачі у справах про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та інших трудових спорах;

громадяни, які подають позови про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров'я або смертю людини;

позивачі у справах про стягнення аліментів;

споживачі у спорах щодо порушення їхніх прав;

особи з інвалідністю I та II груп, а також законні представники дітей з інвалідністю;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії);

військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти – у справах, пов'язаних із виконанням військового обов'язку;

особи, які звертаються до суду щодо відшкодування збитків, завданих злочином;

особи з психічними розладами та їхні представники – у справах, пов'язаних із захистом прав під час надання психіатричної допомоги.

Також від сплати судового збору звільнені окремі державні органи, органи місцевого самоврядування, Пенсійний фонд, органи соціального страхування, органи прокуратури, Антимонопольний комітет України, Міністерство юстиції у визначених законом випадках, а також громадські організації осіб з інвалідністю та ветеранів.

Повний перелік категорій, які мають право на пільги, визначений статтею 5 Закону України "Про судовий збір".

Нагадаємо, з цифровізацією державних послуг та сервісів, подати заяву до суду також можна онлайн, скориставшись платформою Електронний суд. При поданні звернень через електронний сервіс застосовується коефіцієнт для зменшення судового збору.