Що передбачає законопроєкт про удосконалення декларацій доброчесності та родинних зв'язків суддів?

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Закону України "Про Вищу раду правосуддя". Реформа судової системи має на меті посилити підзвітність та доброчесність суддів. Про це повідомили в Апараті парламенту.

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Рішення про удосконалення декларацій доброчесності та процедур їх перевірки підтримали 242 нардепи, пише член фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, текст законопроєкту отримав критику від експертів.

Водночас його варто було ухвалити для виконання зобов’язань України в межах Плану України та фінансової підтримки Ukraine Facility.

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Україна була зобов'язана посилити підзвітність судової влади й оновити систему подання декларацій доброчесності суддів.

Так їх мають об'єднати разом з деклараціями родинних зв'язків судді в один документ. Також згідно з оновленим законом держава уточнюватиме відомості, які суддя вносить у декларацію.

Окремо відбуватиметься регулювання порядку перевірки відповідних декларації.

Прийнятим Законом доручається Кабінету Міністрів України після проведення консультацій з Вищою радою правосуддя та з урахуванням міжнародних і європейських принципів незалежності суддів… подати на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону щодо запровадження тимчасових особливостей процедури індивідуальної перевірки декларації доброчесності судді Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів за участю незалежних експертів,

– йдеться в повідомленні.

Железняк зауважив, що народні депутати ухваленим рішенням дозволили розблокувати понад 300 мільйонів євро від ЄС.

Що таке Ukraine Facility?

Угода між Україною та Європейський Союз була підписана з метою створення механізму значного кредитування для потреб держави. Кошти планують спрямовувати на підтримку бюджету, відновлення країни та забезпечення ключових витрат в умовах війни. Частина фінансування пов'язана з використанням прибутків від заморожених російських активів.

Україна протягом найближчих років може отримати багатомільярдні програми підтримки, які включають як кредити, так і грантові кошти. Отримання фінансування пов'язане з виконанням Україною реформ та міжнародних зобов'язань.