На що спрямують виділені гроші?

Кошти надійшли до спеціального фонду держбюджету. Деталі розповіли в Міністерстві фінансів України у вівторок, 30 грудня, передає 24 Канал.

Дивіться також Лідери та аутсайдери: як країни світу підтримували Україну у 2025 році

Кошти спрямують на розвиток транскордонних залізничних переходів у межах ініціативи Connecting Europe Facility, закупівлю рухомого складу громадського транспорту для Львова, Дніпра, Тернополя та Кременчука, а також будівництво транспортного депо у Львові.

Окрім того, фінансування забезпечує реалізацію заходів із термомодернізації громадських будівель, підвищення енергоефективності гуртожитків і навчальних корпусів ЗВО, а також розвиток комунальної та муніципальної інфраструктури.

Зокрема, 83,6 мільйона євро залучили за такими проєктами:

22 мільйони євро – "Вища освіта України";

18,4 мільйона євро – "Програма розвитку муніципальної інфраструктури";

14,4 мільйона євро та 10,2 мільйона євро – "Міський громадський транспорт України" і "Міський громадський транспорт України 2";

13,5 мільйона євро – "Модернізація української залізниці";

5,15 мільйона євро – "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Я вдячна ЄІБ за додаткову підтримку, яка робить українські міста більш стійкими й комфортними для життя, а Україну – сильнішою та сучаснішою,

– сказала заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Що відомо про допомогу від ЄІБ?

За словами посадовиці, співпраця з ЄІБ є важливою для відновлення й розвитку українських міст. Фінансування допомагає громадам відбудовувати критичну інфраструктуру, покращувати муніципальні послуги та впроваджувати сучасні рішення навіть під час війни.

З початку повномасштабного вторгнення банк уже надав Україні понад 860 мільйонів євро в межах вищезазначених проєктів, а протягом 2025 року український уряд залучив 144,6 мільйона євро кредитного фінансування.

Станом на грудень кредитний портфель ЄІБ у державному секторі України налічує 27 чинних проєктів загальним обсягом 4,7 мільярда євро, з яких на стадії реалізації перебувають 22 проєкти на суму 4 мільярдів євро.

Цікаво! Позики надають у межах ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, яка передбачає залучення ресурсів під гарантії Єврокомісії. Шостий регулярний транш Україна отримала 22 грудня після виконання 8 реформаторських кроків, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що відомо про іншу підтримку?