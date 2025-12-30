На что направят выделенные деньги?

Средства поступили в специальный фонд госбюджета. Детали рассказали в Министерстве финансов Украины во вторник, 30 декабря, передает 24 Канал.

Средства направят на развитие трансграничных железнодорожных переходов в рамках инициативы Connecting Europe Facility, закупку подвижного состава общественного транспорта для Львова, Днепра, Тернополя и Кременчуга, а также строительство транспортного депо во Львове.

Кроме того, финансирование обеспечивает реализацию мероприятий по термомодернизации общественных зданий, повышении энергоэффективности общежитий и учебных корпусов ВУЗ, а также развитии коммунальной и муниципальной инфраструктуры.

В частности, 83,6 миллиона евро привлекли по таким проектам:

22 миллиона евро – "Высшее образование Украины";

18,4 миллиона евро – "Программа развития муниципальной инфраструктуры";

14,4 миллиона евро и 10,2 миллиона евро – "Городской общественный транспорт Украины" и "Городской общественный транспорт Украины 2";

13,5 миллиона евро – "Модернизация украинской железной дороги";

5,15 миллиона евро – "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

Я благодарна ЕИБ за дополнительную поддержку, которая делает украинские города более устойчивыми и комфортными для жизни, а Украину – сильнее и современнее,

– сказала заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Что известно о помощи от ЕИБ?

По словам чиновницы, сотрудничество с ЕИБ является важным для восстановления и развития украинских городов. Финансирование помогает общинам восстанавливать критическую инфраструктуру, улучшать муниципальные услуги и внедрять современные решения даже во время войны.

С начала полномасштабного вторжения банк уже предоставил Украине более 860 миллионов евро в рамках вышеупомянутых проектов, а в течение 2025 года украинское правительство привлекло 144,6 миллиона евро кредитного финансирования.

По состоянию на декабрь кредитный портфель ЕИБ в государственном секторе Украины насчитывает 27 действующих проектов общим объемом 4,7 миллиарда евро, из которых на стадии реализации находятся 22 проекта на сумму 4 миллиардов евро.

Интересно! Займы предоставляют в рамках инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, которая предусматривает привлечение ресурсов под гарантии Еврокомиссии. Шестой регулярный транш Украина получила 22 декабря после выполнения 8 реформаторских шагов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что известно о другой поддержке?