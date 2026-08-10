Відстань не перешкода коханню: в Україні діятиме проєкт щодо одруження онлайн

Уряд продовжив проєкт, який дозволяв укладання шлюбів онлайн в Україні. Тобто ще щонайменше два роки громадяни зможуть одружуватися через портал Дія без особистого візиту до органів ДРАЦСу.

Одруження онлайн діятиме далі

Своєю постановою від 6 серпня 2026 року Кабінет Міністрів вирішив продовжити експериментальний проект щодо укладення шлюбу в електронній формі. Для цього, як і раніше, буде використовуватися Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Про це йдеться на урядовому порталі.

"Шлюб у Дії" працюватиме й надалі, дозволяючи проводити церемонії, навіть коли пара перебуває в різних місцях. Процедура не потребує особистого візиту до державних органів і займає небагато часу.

Для того, щоб одружитися онлайн обидва з майбутнього подружжя повинні виявити намір укласти шлюб. Це дозволено громадянам України, яким виповнилося 18 років на момент подання заяви. Головними документами є реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспорт громадянина України, або паспорт для виїзду за кордон.

Міністерством юстиції своєю чергою визначило відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які мають право проводити церемонії одруження в режимі онлайн.

Державна реєстрація шлюбу проводиться відповідно до Порядку, що прописаний у постанові.

Коли дія експериментального проєкту закінчиться, Мін'юст разом з Міністерством цифрової трансформації зможе подати власні пропозиції, як правильно змінити законодавчі та інші нормативно-правові акти для продовження проєкту.

Нова постанова й відповідно поновлення дозволу на укладання шлюбів онлайн набере чинності від 15 серпня.

Шлюб у Дії: основні правила

Порядок проєкту передбачає індивідуальний обряд державної реєстрації шлюбу в режимі відеоконференції. Свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу доставляють до молодят в будь-яку точку, що підконтрольна Україні, та за її межі.

За бажанням заявника перед формуванням заяви один із заявників надсилає другому із заявників засобами мобільного додатка Дія пропозицію щодо державної реєстрації шлюбу в електронній формі, придатній для сприйняття її змісту, із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) заявника. Пропозиція приймається другим із заявників протягом 14 календарних днів з дня її отримання,

– прописано в Порядку.

Не пізніше, ніж через 48 годин з моменту вибору дати та часу проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі наречені мають внести свої відомості. Дія отримує та передає дані:

з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про державну реєстрацію шлюбу/розірвання шлюбу, смерть чоловіка/дружини у попередньому шлюбі.

Портал пропонує парі дату та час проведення державної реєстрації шлюбу. Змінити її можна, але не пізніше, ніж за 24 години до вже підтвердженої дати.

Послуга платна, за проведення стягується державне мито в визначеному законом розмірі.

Не лише одруження

Нагадаємо, скоро в Дії зможуть запустити процедуру онлайн-розлучення. Спочатку послугу мають добре протестувати. Таким чином розірвати шлюб зможуть лише пари, які не мають спільних дітей і згодні на розлучення.

Після подання заяви подружжя одразу бачитиме дату розірвання шлюбу. Водночас заяву можна відкликати. Остаточне рішення все одно ухвалюватиме ДРАЦС, а за законом на це може знадобитися до 30 днів.

Якщо між подружжям є спір щодо майна, аліментів або місця проживання дитини, онлайн-послуга не застосовуватиметься.