Регистрация брака в онлайн-режиме будет продолжена

Своим постановлением от 6 августа 2026 года Кабинет Министров принял решение продлить экспериментальный проект по заключению брака в электронной форме. Для этого, как и ранее, будет использоваться Единый государственный веб-портал электронных услуг. Об этом говорится на правительственном портале.

"Брак в Дии" будет работать и в дальнейшем, позволяя проводить церемонии, даже когда пара находится в разных местах. Процедура не требует личного визита в государственные органы и занимает немного времени.

Для того чтобы пожениться онлайн, оба будущих супруга должны выразить намерение заключить брак. Это разрешено гражданам Украины, которым на момент подачи заявления исполнилось 18 лет. Основными документами являются регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

Министерство юстиции, в свою очередь, определило отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, которые имеют право проводить церемонии заключения брака в режиме онлайн.

Государственная регистрация брака осуществляется в соответствии с Порядком, прописанным в постановлении.

Когда срок действия экспериментального проекта истечет, Минюст совместно с Министерством цифровой трансформации сможет внести собственные предложения о том, как правильно изменить законодательные и другие нормативно-правовые акты для продолжения проекта.

Новое постановление и, соответственно, продление разрешения на заключение браков онлайн вступят в силу с 15 августа.

Брак в Дии: основные правила

Порядок проекта предусматривает индивидуальный обряд государственной регистрации брака в режиме видеоконференции. Свидетельства о государственной регистрации брака доставляются молодоженам в любую точку, находящуюся под контролем Украины, а также за ее пределы.

По желанию заявителя перед оформлением заявления один из заявителей отправляет второму заявителю через мобильное приложение Дия предложение о государственной регистрации брака в электронной форме, позволяющей воспринять его содержание, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) заявителя. Предложение принимается вторым из заявителей в течение 14 календарных дней со дня его получения,

– как указано в Порядке.

Не позднее чем через 48 часов с момента выбора даты и времени проведения государственной регистрации брака в электронной форме жених и невеста должны внести свои данные. Дия получает и передает данные:

из Единого государственного демографического реестра через единую информационную систему МВД;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сведения о государственной регистрации брака/расторжении брака, смерти мужа/жены в предыдущем браке.

Портал предлагает паре дату и время проведения государственной регистрации брака. Изменить их можно, но не позднее, чем за 24 часа до уже подтвержденной даты.

Услуга платная, за ее оказание взимается государственная пошлина в установленном законом размере.

Не только женитьба

Напомним, что вскоре в приложении Дия смогут запустить процедуру онлайн-развода. Сначала услугу должны тщательно протестировать. Таким образом расторгнуть брак смогут только пары, у которых нет общих детей и которые согласны на развод.

После подачи заявления супруги сразу увидят дату расторжения брака. При этом заявление можно отозвать. Окончательное решение все равно будет принимать ЗАГС, а по закону на это может потребоваться до 30 дней.

Если между супругами есть спор относительно имущества, алиментов или места проживания ребенка, онлайн-услуга не будет применяться.