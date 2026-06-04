Готовится новая услуга в Дии

Услуга по онлайн-разводу готовится к внедрению в конце лета. Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью для РБК-Украина. Для запуска такой функции продолжается кропотливая работа с Министерством юстиции и ЗАГСами.

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Важно, что воспользоваться услугой и развестись без визита в соответствующие органы или суд смогут пары, которые не имеют общих детей. Ориентировочно в конце лета первые пользователи смогут пройти всю процедуру в онлайне.

Валерия Коваль уточнила, что бета-тестирование услуги начнется в конце июня или в начале июля. А тогда через несколько месяцев уже состоится и полный запуск услуги.

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Но процесс идет, мы уже выходим на финишную прямую ... По состоянию на сейчас мы ориентируемся на конец лета

– отметила чиновница.

Коваль рассказала и о формате развода в онлайне. Он будет происходить просто в приложении с привлечением обоих партнеров. Обязательным условием является взаимное согласие на развод. В Дии происходит сама процедура развода, а решение о расторжении брака принимает ЗАГС. По закону отдел имеет на это время до 30 дней.

Когда пара подаст заявление, то сразу увидит назначенную дату дня развода. При этом, если супруги передумают расторгать брак, то заявление можно будет отозвать до момента, пока ЗАГС не примет решение.

Важно! В случае, когда между мужем и женой возникает спор о разделе имущества, места жительства ребенка или алиментов, то расторжение брака должно происходить через суд. Именно поэтому новый сервис рассчитан только на случаи, когда оба супруга добровольно соглашаются на прекращение брака и не имеют дополнительных споров.

Уже сейчас украинцы могут расторгнуть брак без суда, если не имеют общих детей и оба согласны на развод. Главное отличие заключается в том, что в Дии подать заявление, подтвердить свое согласие и получить результат можно будет дистанционно, без личного визита в государственные учреждения.

После принятия решения ЗАГСом сведения о расторжении брака будут вноситься в государственные реестры автоматически. Это означает, что гражданам не придется отдельно сообщать об изменении семейного положения другие государственные органы, которые получают информацию из соответствующих реестров.

Какие еще услуги планируют ввести в Дии?

В Минцифры планируют существенно расширить функционал приложения Дии. У пользователей появится возможность оформления отдельных юридических процедур онлайн. В планах есть дальнейшая цифровизация административных и бытовых услуг, чтобы уменьшить количество бумажных документов и ускорить получение решений. Развитие Дии в 2026 году направлено на переход к модели "государства в смартфоне", где большинство базовых юридических и административных действий можно будет выполнить дистанционно.

Особое внимание уделяется интеграции сервисов между различными государственными базами, чтобы часть услуг предоставлялась автоматически или в один клик.