Об этом в интервью "РБК-Украина" отметила Валерия Коваль, заместитель министра цифровой трансформации.

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Почему выборы в "Дії" пока невозможны?

По ее словам, разговоры о потенциальном использовании "Дії" для проведения выборов продолжаются фактически с момента запуска цифровой экосистемы. Однако на сегодня такая возможность даже не рассматривается как практический сценарий.

"Разговоры о возможных выборах в "Дії" идут с первых дней запуска экосистемы. Но, как сказал ранее временно исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков, выборы в "Дії" не планируются. Это комплексный вопрос", – подчеркнула Валерия Коваль.

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Она объяснила, что первым препятствием является отсутствие необходимой законодательной базы. Сейчас украинское законодательство не предусматривает механизмов проведения общегосударственных выборов через цифровые платформы, а все государственные цифровые сервисы работают исключительно в рамках действующих нормативно-правовых актов.

Однако даже в случае появления соответствующих законов остается другая, значительно более сложная проблема – обеспечения конституционного принципа тайного голосования.

В Конституции четко указано, что каждый украинец должен голосовать тайно, то есть должна быть сохранена тайна голосования. Сделать это возможно исключительно физически в кабинке для голосования, где только ты знаешь, за кого голосуешь. Исходя из этого, никакие выборы в "Дії" по состоянию на сейчас невозможны,

– объяснила Валерия Коваль.

Несмотря на активное развитие цифровых сервисов в Украине, в Минцифры отмечают, что пока приложение "Дія" остается инструментом получения государственных услуг, а не платформой для проведения выборов.

Какие нововведения недавно появились в "Дії"?

Министерство цифровой трансформации запустило "Дія.AI" – нового цифрового помощника на базе искусственного интеллекта, интегрированного в приложение "Дія".

Сервис работает на основе модели Gemini от Google и призван упростить получение государственных услуг через обычное общение в чате. Сейчас "Дія.AI" умеет:

формировать выписки о месте жительства;

сообщать о штрафах ПДД и помогать их оплачивать;

предоставлять консультации по государственным услугам;

подбирать необходимые сервисы по запросу пользователя.

Для использования функции достаточно описать свою потребность обычными словами, после чего система предложит соответствующий сервис и подскажет дальнейшие шаги.

В Минцифры отмечают, что пользователям больше не нужно самостоятельно искать нужные разделы в приложении. Сейчас "Дія.AI" работает в формате открытого бета-тестирования, а перечень его возможностей планируют постепенно расширять.