Какие услуги станут доступными в цифровом формате?

Среди наиболее ожидаемых функций – возможность официального расторжения брака через мобильное приложение для супружеских пар, не имеющих несовершеннолетних детей. Это значительно упростит бюрократическую процедуру для тех, кто принял решение о разводе, пишет 24 Канал.

Оформление европротокола станет реальностью уже в первом квартале этого года. К этому времени водителям приходилось использовать бумажные бланки или сторонние цифровые платформы, а затем отдельно взаимодействовать со страховыми компаниями. Новый инструмент объединит все необходимые шаги в едином интерфейсе приложения.

Владельцы огнестрельного оружия получат возможность регистрировать разрешения на хранение и ношение гладкоствольного оружия без личного посещения подразделений Национальной полиции. Цифровая процедура заменит традиционный процесс подачи бумажных документов.

Особое внимание стоит обратить на внедрение eWallet – цифрового кошелька для безопасного хранения документов и идентификационных данных. Этот сервис позволит подтверждать личность в онлайн-среде и будет интегрироваться с европейской системой электронной идентификации, что откроет украинцам доступ к услугам в странах Европейского Союза, пишет OBOZ.UA.

Для предпринимателей планируется упрощение процедуры открытия банковского счета для обществ с ограниченной ответственностью, а также запуск новых грантовых программ в рамках проекта еРобота. Этот правительственный проект направлен на финансовую поддержку начинающих предпринимателей в бизнесе и стимулирование создания новых рабочих мест по всей стране.

Общественные организации смогут проходить регистрацию в цифровом формате, что ускорит их официальную легализацию.

Также запланировано расширение услуг для военнослужащих и членов их семей, отметила заместитель министра на своей странице в Threads.

Валерия Коваль также поделилась статистикой использования приложения за прошлый год. К Дії присоединилось всего 23,7 миллиона пользователей, которые имеют доступ к 33 цифровым документам и более 65 различных услуг. С июня прошлого года более ста компаний начали принимать документы в электронном формате, а пользователи поделились цифровыми копиями документов более четырех миллионов раз.