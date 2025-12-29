О таком министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал во время прямого эфира в соцсети Tik Tok, передает 24 Канал.

Возможно ли провести выборы онлайн?

На днях Владимир Зеленский положительно оценил идею онлайн-голосования. Впрочем, министр подчеркнул, что пока такие предложения имеют исключительно публичный, теоретический характер и не подкреплены ни нормативной базой, ни технической подготовкой.

Заметьте! Ни Министерство цифровой трансформации, ни команда разработчиков приложения не занимаются созданием или внедрением такого механизма.

По словам Федорова, для этого парламент должен принять соответствующие законодательные изменения, а ЦИК определиться с целесообразностью такого формата и субъектами его реализации.

На сегодня же, кроме обсуждений в публичном пространстве, никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. Только после принятия необходимых решений можно будет говорить о возможном дальнейшем развитии этой идеи.

Напомним, 23 декабря, Центральная избирательная комиссия возобновила работу Государственного реестра избирателей в Украине. Это первое восстановление его работы с момента начала полномасштабной агрессии России.

Как Украина готовится к возможным выборам?