Шлюбний контракт: коли укласти, яка ціна та чому не став популярним в Україні

Договір між нареченими або подружжям про користування майном може "врятувати" під час розлучення. У документі можна прописати власність нерухомості, поділ спільних витрат і зобов'язання щодо них.

Для чого потрібен шлюбний договір?

Про те, наскільки популярна письмова угода у шлюбі, на своєму каналі в TouTube розповіла юристка Яна Світлична.

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Шлюбний контракт – це письмова угода між чоловіком та дружиною. Або між нареченими.

Адвокатка пояснює, що документ має юридичну силу. Також контролює майнові відносини подружжя, їх права та обов'язки.

Зокрема експертка додає, що укласти шлюбний договір можна в будь-який час від подання нареченими заяви на одруження до моменту розлучення. Яна Світлична зазначає: якщо розлучення проходить мирно, то перед самою процедурою якраз можна укласти шлюбний договір.

За словами юристки, в Україні шлюбні контракти не дуже поширені або ж навіть непопулярні. Вона пояснює це тим, що базове українське законодавство вже передбачає відповідні норми та правила під час розлучення. Зокрема щодо поділу спільного майна чи грошових компенсацій.

Якби цього не було в законах України – пари створювали б власні норми та прописували б їх у шлюбному контракті.

Що прописати в шлюбному контракті?

У блозі Prikhodko&Hartners юристка Анна Салієнко пише, що мета укладання договору між подружжям – уникнення можливих конфліктів на тлі майнових відносин. Так, за допомогою цього документа можна заздалегідь визначити:

правила користування майном;

аспекти фінансового життя;

порядок поділу майна при розірванні шлюбу.

Юристка рекомендує прописувати в договорі основні пункти:

режим майна (зазвичай це спільна сумісна власність, але можна зробити особисту власність одного з подружжя); порядок поділу майна при можливому розірванні шлюбу; правовий режим нерухомого майна (кому належить, хто і як може користуватись у шлюбі чи в разі розлучення); розподіл фінансових питань або боргів; умови користування спільним майном у шлюбі; утримання одного з подружжя (на випадок тимчасово безробіття: по догляду за дитиною або з інших причин); розподіл сімейних фінансів та витрат (прописати, хто і що купує, оплачує комунальні та інше); порядок користування житлом на випадок розлучення (хто і де залишається жити, що можна продати й поділити кошти); майно, яке подружжя або один з подружжя купить у майбутньому (можливий поділ та користування); додаткові умови (хто керує спільним бізнесом, наприклад, або правила користування певними активами).

Зауважте! Ціни на складання шлюбного договору будуть різними залежно від юриста/компанії, яку обираєте. Також має значення регіон. Інколи потрібна додаткова консультація або внесення змін до контракту – це окрема оплата за окрему послугу.



Середня ціна в Україні на складання та посвідчення шлюбного договору – 5 тисяч гривень.

Що потрібно знати про розлучення?

Нагадаємо, що незабаром у Дії може з'явитись послуга розлучення. Нині розробники готують бета-тестування, а потім процес можна буде запускати офіційно і повністю онлайн.

Однак такий варіант підійде лише тим парам, які не мають спорів чи претензій один до одного. Якщо ж чоловік та дружина не можуть мирно поділити майно чи визначити місце проживання дитини – розірвання шлюбу має відбуватись лише через суд.