Є небагато часу: коли несплачений штраф ТЦК передають виконавцю

Якщо людину притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства, то вона повинна отримати постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Якщо штраф не оскаржений та не сплачений вчасно, то порушник може отримати серйозніше покарання.

На стадії виконавчого провадження може виникнути питання про арешт грошей

Якщо постанова за порушення статті 210 або 210-1 КУпАП набрала законної сили й не була оскаржена у визначений строк або суд все ж залишив її без змін, то вона підлягає виконанню. Людина має час, щоб сплатити стягнення, інакше постанова передається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця для здійснення законного примусового виконання. Це пояснила військовий адвокат і керівник Адвокатського бюро Тетяна Козян у коментарі 24 Каналу.

Експерт наголосила, що блокує рахунки не центр комплектування й це не відбувається за рішенням банку. Фінустанова має виконати такі дії з рахунком боржника після накладення постанови державного або приватного виконавця відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Тетяна Козян Керівник "АБ Тетяни Козян" Наявність самого по собі несплаченого штрафу ТЦК не означає автоматичного блокування банківських рахунків. Для цього має бути здійснено перехід від адміністративного стягнення до стадії примусового виконання, а арешт коштів є окремим виконавчим заходом, який застосовується уповноваженим державним або приватним виконавцем у межах відповідного виконавчого провадження.

Через який строк постанова потрапляє до стягувача

Щодо правопорушень стосовно мобілізаційного законодавства закон встановлює спеціальний порядок його виконання. Відповідно до статті 300-3 Кодексу України про адмінправопорушення, з дня набрання постановою законної сили штраф варто сплатити за 30 днів, інакше така постанова підлягає примусовому виконанню.

Але Тетяна Козян наголосила на розмежовуванні строку добровільної сплати штрафу та моменту фактичного відкриття виконавчого провадження.

У разі несплати штрафу у встановлений законом строк постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи порушника або за місцем перебування його майна в порядку, встановленому законом. При цьому під час примусового виконання постанови з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній постанові, а також передбачені законом витрати,

– повідомила адвокат.

За словами адвоката, загалом несплачений штраф за статтями 210 або 210-1 КУпАП може бути переданий на примусове виконання після спливу 30 календарних днів. Виконавець може накласти арешт на кошти на банківських рахунках, а за недостатності коштів – звернути стягнення на інше майно боржника в установленому законом порядку.

Експерт зауважила, що у випадках, коли сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому випадку виконавець звертає увагу на інше майно боржника.

Нагадаємо, що якщо грошей боржника недостатньо, аби закрити провадження, то виконавець вилучає майно, яке надалі реалізувати для погашення боргу. Проте закон передбачає перелік речей, які захищені від примусового стягнення.