Коли через штраф ТЦК можуть забрати майно

Несплачений добровільно штраф ТЦК протягом 30 днів підлягає примусовому виконанню. Тому його може стягувати виконавча служба, бо вже виникають правові підстави для цього. Водночас слід розмежовувати строк добровільної сплати та момент фактичного відкриття виконавчого провадження. Постанова підлягає передачі на примусове виконання у порядку, встановленому законодавством про виконавче провадження. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла військовий адвокат і керівник Адвокатського бюро Тетяна Козян.

Як розповіла правник, відповідно до статті 48 Закону України "Про виконавче провадження", спочатку виконавча намагається стягнути гроші боржника. Це стосується й національної, й іноземної валюти, та інших цінностей у банках та інших фінансових установах.

Коли їх недостатньо, то виконавець звертає стягнення на інше майно боржника, крім майна, на яке відповідно до закону заборонено звертати стягнення.

Тетяна Козян Керівник "АБ Тетяни Козян" При цьому арешт майна є окремим виконавчим заходом. Згідно з частиною другою статті 56 Закону "Про виконавче провадження", арешт на майно або кошти боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або постанови про опис та арешт майна (коштів). Такий арешт застосовується для забезпечення реального виконання рішення.

Тобто, за словами адвоката, після відкриття провадження виконавець може, залежно від обставин, накласти арешт на банківські рахунки, а за недостатності коштів – вжити заходів щодо іншого майна боржника. У подальшому арештоване майно, якщо на нього допускається звернення стягнення, може бути вилучене та реалізоване в установленому законом порядку.

Це неможливо зробити без гаявності виконавчого провадження та вчинення відповідних виконавчих дій уповноваженим виконавцем.

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Яке майно не можна стягнути за виконавчим провадженням

Крім того, закон встановлює перелік майна, на яке стягнення не може бути звернено, а також інші обмеження щодо звернення стягнення. Не дозволяється арештовувати та продавати майно, зазначене в Додатку до "Закону про виконавче провадження", а також на окремі інші об’єкти, прямо визначені законом.

Щодо фізичних осіб, до майна, на яке не може бути звернено стягнення, належить майно та речі, необхідні для боржника, членів його сім’ї та осіб, які перебувають на його утриманні. Зокрема, це предмети щоденного побутового та особистого користування – посуд, постільна білизна, засоби гігієни, одяг, взуття та всі дитячі речі; необхідні за медичними показаннями лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення,

– пояснила Тетяна Козян.

Меблі також входять у список, але у визначеному законом обсязі: по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл і одна шафа на сім’ю, один холодильник на сім’ю, а також один телевізор і один персональний комп’ютер на сім'ю та один мобільний телефон на кожну особу. Не може бути звернено стягнення і на запас питної води та продукти харчування, необхідні для особистого споживання боржника та його сім’ї протягом трьох місяців, або на кошти для придбання таких запасів у межах, визначених законом.

Окремий захист передбачений для майна, необхідного для відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів, а також для професійних занять, якщо таке майно є єдиним джерелом доходу відповідних осіб, знарядь особистої кустарної та ремісничої праці та книг.

Не підлягає стягненню також необхідне паливо для приготування їжі та опалення житла протягом опалювального сезону. Закон також встановлює спеціальні обмеження щодо сільськогосподарського майна: за визначених умов захищаються окремі види худоби, кролики, птиця та необхідні для їх утримання корми, насіння для чергового посіву, незібраний урожай та сільськогосподарський інвентар,

– каже адвокат.

Пані Тетяна додає, що не підлягають стягненню допоміжні засоби реабілітації, необхідні для компенсації або усунення стійких обмежень життєдіяльності, та автомобіль, яким відповідно до законодавства людина з інвалідністю була забезпечена безоплатно або на пільгових умовах за медичними показаннями.

Захищеними є також призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

Тетяна Козян підсумувала, що сам факт наявності несплаченого штрафу ТЦК не означає, що виконавець може вилучити будь-яке майно особи.

Повноваження виконавчої служби щодо стягнення майна все ж обмежені. Закон прямо визначає перелік майна, яке має імунітет від примусового стягнення, причому для окремих категорій встановлені конкретні кількісні межі.

Нагадаємо, щоб арешт коштів чи майна не стало несподіванкою, наявність провадження можна перевірити через додаток Дія або в Єдиному реєстрі боржників. Для скасування арешту потрібно врегулювати питання з виконавцем та отримати рішення про скасування.

Після модернізації послуги в Дії вдається легко отримати документ онлайн, автоматично заповнювати заяву та відстежувати статус виконання рішення.