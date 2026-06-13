Що робить державний чи приватний виконавець?

Виконавче провадження має виконувати державний чи приватний виконавець. Він допомагає забезпечити виконання припису та стягнути кошти з боржника. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

До теми Цифровізація виконавчого провадження та реєстр боржників: адвокат пояснила важливі деталі

Виконавець працює згідно з Законом України "Про виконавче провадження". Він проводить примусове виконання рішення, що створює для боржника додаткові фінансові зобов’язання.

Крім суми боргу людина також змушена сплачувати виконавчий збір – основну винагороду приватного виконавця. Згідно з законом – це 10% від вартості майна, яке має отримати стягувач за виконавчим документом.

Крім того, на боржника покладаються витрати, пов’язані з проведенням виконавчих дій.

При цьому можуть здійснювати інші витрати виконавчого провадження, пов’язані з оцінкою майна, його перевезенням, зберіганням, реалізацією тощо,

– пояснили у відомстві.

Крім того, якщо людина без поважних причин вчасно не виконала боргові зобов'язання, то вона може отримати від виконавця штраф. Для цього виконавець виписує окрему постанову. А якщо сплата ігнорується повторно, то штраф зростає до подвійного розміру.

Виконавець також має повноваження ініціювати обмеження окремих прав боржника, арештовувати кошти на рахунках в банківських установах, нерухомість, транспортні засоби та інше майно. Тобто боржник позбавляється права на користування таким майном, а в деяких випадках його вилучають зовсім.

Якщо особа ухиляється від виконання рішення, то через суд виконавець може просити про тимчасове обмеження у праві виїзду її за межі України.

А після рішення про стягнення аліментів державний виконавець теж може обмежити право на перетин кордону. Також за умови, що виплати на дитину не сплачувалися протягом більше, ніж чотири місяці, будь-який виконавець може обмежити боржника у праві керування транспортними засобами, зброєю чи заборонити йому полювання.

Проти боржника можуть застосувати й додаткові механізми примусу, якщо він відмовляється платити й переховується. Тоді виконавець починає розшук особи або його майна. Його транспортні засоби намагаються знайти й вилучити працівники підрозділів Національної поліції.

Виконавче провадження – це механізм, який забезпечує реальне виконання судових рішень. Тому найкращий спосіб уникнути додаткових витрат чи обмежень – виконати рішення добровільно до пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання,

– йдеться в повідомленні.

Як відбувається стягнення боргів після рішення суду?

Після винесення судового рішення у справі про стягнення боргу починають діяти вже не строки позовної давності, а правила виконавчого провадження. Тобто боржник не може посилатися на те, що минуло багато років після рішення суду. Кредитор має право звернутися з виконавчим листом для примусового стягнення, а під час воєнного стану строки подання таких документів фактично продовжені.

Закон встановлює певні обмеження для стягнення коштів, щоб людина не залишилася повністю без засобів для існування. Частина доходів та окремі соціальні виплати мають спеціальний захист від примусового списання.

Українці можуть самостійно перевірити інформацію про арешти через державні реєстри та офіційні сервіси. Така перевірка дозволяє дізнатися про наявність виконавчого провадження, арешт нерухомості чи іншого майна та своєчасно вжити заходів для захисту своїх прав.