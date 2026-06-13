Что делает государственный или частный исполнитель?

Исполнительное производство должен выполнять государственный или частный исполнитель. Он помогает обеспечить выполнение предписания и взыскать средства с должника. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

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Исполнитель работает согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве". Он проводит принудительное исполнение решения, что создает для должника дополнительные финансовые обязательства.

Кроме суммы долга человек также вынужден платить исполнительный сбор – основное вознаграждение частного исполнителя. Согласно закону – это 10% от стоимости имущества, которое должен получить взыскатель по исполнительному документу.

Кроме того, на должника возлагаются расходы, связанные с проведением исполнительных действий.

При этом могут осуществлять другие расходы исполнительного производства, связанные с оценкой имущества, его перевозкой, хранением, реализацией и т.д,

– объяснили в ведомстве.

Кроме того, если человек без уважительных причин вовремя не выполнил долговые обязательства, то он может получить от исполнителя штраф. Для этого исполнитель выписывает отдельное постановление. А если уплата игнорируется повторно, то штраф возрастает до двойного размера.

Исполнитель также имеет полномочия инициировать ограничение отдельных прав должника, арестовывать средства на счетах в банковских учреждениях, недвижимость, транспортные средства и другое имущество. То есть должник лишается права на пользование таким имуществом, а в некоторых случаях его изымают совсем.

Если лицо уклоняется от исполнения решения, то через суд исполнитель может просить о временном ограничении в праве выезда его за пределы Украины.

А после решения о взыскании алиментов государственный исполнитель тоже может ограничить право на пересечение границы. Также при условии, что выплаты на ребенка не выплачивались в течение более, чем четыре месяца, любой исполнитель может ограничить должника в праве управления транспортными средствами, оружием или запретить ему охоту.

Против должника могут применить и дополнительные механизмы принуждения, если он отказывается платить и скрывается. Тогда исполнитель начинает розыск лица или его имущества. Его транспортные средства пытаются найти и изъять работники подразделений Национальной полиции.

Исполнительное производство – это механизм, который обеспечивает реальное исполнение судебных решений. Поэтому лучший способ избежать дополнительных расходов или ограничений – выполнить решение добровольно до предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению,

– говорится в сообщении.

Как происходит взыскание долгов после решения суда?

После вынесения судебного решения по делу о взыскании долга начинают действовать уже не сроки исковой давности, а правила исполнительного производства. То есть должник не может ссылаться на то, что прошло много лет после решения суда. Кредитор имеет право обратиться с исполнительным листом для принудительного взыскания, а во время военного положения сроки подачи таких документов фактически продлены.

Закон устанавливает определенные ограничения для взыскания средств, чтобы человек не остался полностью без средств к существованию. Часть доходов и отдельные социальные выплаты имеют специальную защиту от принудительного списания.

Украинцы могут самостоятельно проверить информацию об арестах через государственные реестры и официальные сервисы. Такая проверка позволяет узнать о наличии исполнительного производства, арест недвижимости или иного имущества и своевременно принять меры для защиты своих прав.