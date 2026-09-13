На стадии исполнительного производства может возникнуть вопрос об аресте денежных средств

Если постановление о нарушении статьи 210 или 210-1 КоАП вступило в законную силу и не было обжаловано в установленный срок, либо суд все же оставил его без изменений, то оно подлежит исполнению. У человека есть время, чтобы уплатить взыскание, в противном случае постановление передается в орган государственной исполнительной службы или частному исполнителю для осуществления законного принудительного исполнения. Об этом рассказала военный адвокат и руководитель адвокатского бюро Татьяна Козян в комментарии 24 Канала.

Эксперт подчеркнула, что счета блокирует не центр комплектования, и это не происходит по решению банка. Финансовое учреждение должно выполнить такие действия со счетом должника после вынесения постановления государственного или частного исполнителя в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Татьяна Козян Руководитель "АБ Татьяны Козян" Наличие самого по себе неуплаченного штрафа ТЦК не означает автоматической блокировки банковских счетов. Для этого должен быть осуществлен переход от административного взыскания к стадии принудительного исполнения, а арест средств является отдельной исполнительной мерой, которая применяется уполномоченным государственным или частным исполнителем в рамках соответствующего исполнительного производства.

Через какой срок постановление поступает в адрес взыскателя

Что касается правонарушений, связанных с мобилизационным законодательством, закон устанавливает специальный порядок его исполнения. В соответствии со статьей 300-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, со дня вступления постановления в законную силу штраф необходимо уплатить в течение 30 дней, в противном случае такое постановление подлежит принудительному исполнению.

Однако Татьяна Козян подчеркнула различие между сроком добровольной уплаты штрафа и моментом фактического возбуждения исполнительного производства.

В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок постановление о наложении административного взыскания направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы правонарушителя или по месту нахождения его имущества в порядке, установленном законом. При этом в ходе принудительного исполнения постановления с правонарушителя взимается двойной размер штрафа, определенного в соответствующем постановлении, а также предусмотренные законом расходы,

– сообщила адвокат.

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По словам адвоката, в целом неуплаченный штраф по статьям 210 или 210-1 КоАП может быть передан на принудительное исполнение по истечении 30 календарных дней. Исполнитель может наложить арест на средства на банковских счетах, а при недостаточности средств – обратить взыскание на другое имущество должника в установленном законом порядке.

Эксперт отметила, что в случаях, когда сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, взыскание на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обращает внимание на другое имущество должника.

Напомним, что если денег должника недостаточно для закрытия производства, то исполнитель изымает имущество, которое впоследствии будет реализовано для погашения долга. Однако закон предусматривает перечень вещей, которые защищены от принудительного взыскания.