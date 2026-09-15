Суворіше покарання: в Україні пропонують змінити штрафи за безпеку працівників

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який оновлює штрафи та правила відповідальності за порушення вимог безпеки праці. Запропоновані зміни стосуватимуться як роботодавців, так і працівників.

Нові штрафи та повноваження інспекторів

Група народних депутатів запропонувала суттєво оновити Кодекс про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України в частині захисту працівників на роботі. Як свідчать дані картки законопроєкту №16070 ініціаторами документа виступили нардепи Галина Третьякова, Роксолана Підласа, Сергій Тарута, Михайло Радуцький та інші члени профільних комітетів. Проєкт подав прем'єр-міністр.

Головна мета законодавчих змін – модернізувати правила охорони праці та підвищити відповідальність роботодавців за створення небезпечних умов на робочих місцях.

Законопроєкт пропонує змінити назву та зміст статті 41 Кодексу про адмінправопорушення. Нова редакція чітко визначає відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки та здоров’я працівників на роботі.

За розгляд таких справ відповідатиме спеціальний центральний орган виконавчої влади. Згідно з пропозиціями, розширюється коло посадовців, які зможуть накладати фінансові стягнення на порушників. Розмір штрафу залежатиме від категорії правопорушення та посади інспектора.

Зокрема, за окремі порушення законодавства про безпеку праці:

звичайні державні інспектори зможуть виписувати штраф до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

керівники центрального органу або їхні заступники матимуть право штрафувати порушників на суму до 50 неоподатковуваних мінімумів.

За важчі правопорушення передбачені суттєвіші санкції. Наприклад, за порушення за окремими статтями закону керівники центрального органу зможуть накладати максимальний штраф до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінальна відповідальність теж передбачена

Зміни торкнуться статті 272 Кримінального кодексу України, яка регулює виконання робіт підвищеної небезпеки. Кримінальне покарання загрожуватиме як роботодавцю, так і працівникові, якщо порушення вимог безпеки призвело до заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого.

Для бізнесу та підприємств передбачили тривалий адаптаційний період. У разі ухвалення закон набере чинності лише через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, Кабмін повторно подав до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу, який має замінити чинний Кодекс законів про працю 1971 року. Поки це лише законопроєкт, його ще мають розглянути депутати.

Для працівників пропонують збільшити мінімальну тривалість щорічної оплачуваної відпустки, а також оновити правила визначення мінімальної зарплати. Окремо врегулюють питання дискримінації, мобінгу та харасменту на роботі, а також передбачать сучасні механізми вирішення трудових спорів.

Загалом проєкт імплементує понад 30 директив ЄС, наближаючи українське трудове законодавство до європейських правил.