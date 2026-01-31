Хто має право на щорічну відпустку?

Право на відпустки мають усі працівники – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють за трудовим договором на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб, повідомляє Міністерство юстиції України. Це право не залежить від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності роботодавця.

Щорічні основна та додаткові відпустки, як правило, мають бути використані до завершення робочого року. У перший рік роботи право на щорічну відпустку повної тривалості виникає після 6 місяців безперервної роботи на підприємстві.

Водночас закон передбачає категорії працівників, які можуть отримати щорічну відпустку повної тривалості раніше. Йдеться, зокрема, про жінок перед або після відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, жінок із 2 і більше дітьми віком до 15 років або дитиною з інвалідністю, людей з інвалідністю, працівників віком до 18 років, чоловіків, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, звільнених зі строкової військової служби, сумісників, студентів, які поєднують роботу з навчанням, а також інших працівників у випадках, передбачених законодавством або колективним договором.

Зверніть увагу! Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки становить 24 календарні дні за відпрацьований робочий рік, який обчислюється з дня укладення трудового договору. Для окремих професій вона є більшою. Зокрема, працівникам освіти надається до 56 календарних днів, працівникам лісової промисловості та лісового господарства – 28 календарних днів. Державні службовці мають право на 30 календарних днів оплачуваної відпустки з виплатою грошової допомоги.

Людям з інвалідністю I та II груп щорічна основна відпустка надається тривалістю 30 календарних днів, особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів. Неповнолітні працівники мають право на 31 календарний день відпустки, а сезонним і тимчасовим працівникам вона надається пропорційно відпрацьованому часу.

Які є додаткові відпустки?

Окрім основної відпустки, закон передбачає щорічні додаткові відпустки, зокрема за роботу у шкідливих або важких умовах праці та за особливий характер роботи. Загальна тривалість основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників підземних гірничих робіт – 69 календарних днів.

Важливо! На період дії воєнного стану роботодавець може обмежити надання щорічної основної відпустки тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік, за винятком працівників закладів освіти. Невикористані дні відпустки переносяться на період після припинення або скасування воєнного стану або, за рішенням роботодавця, можуть надаватися без збереження заробітної плати.

Також під час воєнного стану роботодавець має право відмовити у наданні відпустки працівникам, залученим до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, виробництва продукції оборонного призначення або виконання мобілізаційних завдань. Водночас за заявою працівника можливе надання відпустки без збереження заробітної плати без обмеження строку, а для тих, хто виїхав за межі України або став внутрішньо переміщеною особою, – до 90 календарних днів.

Пам'ятайте! Законодавство передбачає відповідальність роботодавців за ненадання відпусток. Зокрема, заборонено не надавати щорічні відпустки повної тривалості протягом 2 років поспіль. За порушення вимог трудового законодавства передбачена фінансова, адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Надання щорічної відпустки є обов'язком роботодавця відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про відпустки".

