Що передбачає новий закон?

З 16 січня 2026 року почав діяти Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин, а також на уточнення підстав для втрати громадянства.

Дивіться також Реєстрація та перереєстрація авто у 2026 році: чи змінились правила для водіїв

Основні нововведення закону:

Закон України "Про громадянство України" доповнено новою статтею 5-1, якою визначено випадки, за наявності яких Україна визнає наявність множинного громадянства.

Спрощення для родин військовослужбовців-іноземців. Надано можливість членам родин військослужбовців-іноземців або військовослужбовців-громадян України, які проходять військову службу або проходили військову службу та загинули, подавати для набуття громадянства України декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України замість зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Деякі особливості виконання зобов'язання припинити іноземне громадянство військовими-іноземцями та членами їх родин. Надано право протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України N 4502-ІХ (до 16.07.2026) подати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе громадянином України військовослужбовцям-іноземцям та членам їх родин, які набули громадянство України у період з 01.01.2018 та не мають змоги виконати подане зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Спрощено набуття громадянства України для громадян окремих держав. Громадяни Польщі, Чеської Республіки, Німеччини, Канади та США можуть набути громадянство України у спрощеному порядку шляхом подання декларації про визнання себе громадянином України.

Необхідність складання іспитів для набуття громадянства за територіальним походженням. Особи, які мають намір набути громадянство України за територіальним походженням повинні скласти іспити на знання основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою.

Розширено підстави для втрати громадянства України. Закон доповнив статтю 19 Закону України "Про громадянство України" новими підставами для втрати громадянства, зокрема у випадках загроз національній безпеці або участі у збройній агресії проти України.

Правила виїзду чоловіків за кордон у 2026 році: чи розширився перелік осіб?