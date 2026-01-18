Чи змінилась реєстрація або перереєстрація авто в 2026 році?

Цьогоріч порядок реєстрації та перереєстрації автомобілів в Україні залишився практично без змін. Як і в попередні роки, офіційна реєстрація транспортного засобу проводиться через територіальні сервісні центри МВС або з використанням цифрових сервісів, пише 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

Законодавчо реєстрація транспортних засобів в Україні здійснюється відповідно до норм, що передбачають внесення даних про авто до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, та оформлення свідоцтва про реєстрацію.

Однак у 2025 – 2026 роках були уточнені деякі процедури обліку, зокрема державна реєстрація великотоннажних або технологічних транспортних засобів у рамках нових підходів до їх обліку згідно із Постановою КМУ № 557.

Що потрібно для реєстрації чи перереєстрації авто?

Для реєстрації чи перереєстрації транспортного засобу власнику необхідно подати до сервісного центру МВС:

документи, що посвідчують особу (паспорт, ІПН або інші документи);

документи, що підтверджують правомірність придбання чи ввезення транспортного засобу (договір купівлі‑продажу, митна декларація тощо);

сертифікати та інші довідки відповідно до вимог реєстрації.

Після перевірки документів та внесення даних до реєстру власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки, що офіційно підтверджують право користування авто.

Цікаво! Вартість послуги у 2026 році складає 1 306 гривень, у яку входять адміністративний збір, бланк свідоцтва та номерний знак.

Скільки часу займає перереєстрація авто?