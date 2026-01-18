Изменилась ли регистрация или перерегистрация авто в 2026 году?

В этом году порядок регистрации и перерегистрации автомобилей в Украине остался практически без изменений. Как и в предыдущие годы, официальная регистрация транспортного средства проводится через территориальные сервисные центры МВД или с использованием цифровых сервисов, пишет 24 Канал со ссылкой на Портал государственных услуг.

Законодательно регистрация транспортных средств в Украине осуществляется в соответствии с нормами, предусматривающих внесение данных об авто в Единый государственный реестр транспортных средств, и оформление свидетельства о регистрации.

Однако в 2025 – 2026 годах были уточнены некоторые процедуры учета, в частности государственная регистрация крупнотоннажных или технологических транспортных средств в рамках новых подходов к их учету согласно Постановлением КМУ № 557.

Что нужно для регистрации или перерегистрации авто?

Для регистрации или перерегистрации транспортного средства владельцу необходимо подать в сервисный центр МВД:

документы, удостоверяющие личность (паспорт, ИНН или другие документы);

документы, подтверждающие правомерность приобретения или ввоза транспортного средства (договор купли-продажи, таможенная декларация и т.д.);

сертификаты и другие справки в соответствии с требованиями регистрации.

После проверки документов и внесения данных в реестр владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки, официально подтверждающие право пользования авто.

Интересно! Стоимость услуги в 2026 году составляет 1 306 гривен, в которую входят административный сбор, бланк свидетельства и номерной знак.

Сколько времени занимает перерегистрация авто?