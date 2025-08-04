Адвокат, керуючий партнер Адвокатського Об'єднання "Віннер Партнерс" Сергій Литвиненко пояснив, хто та за яких умов має право перевіряти документи без причини, передає 24 Канал.

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Хто може перевіряти військово-облікові документи?

За його словами, ТЦК і поліція мають право перевіряти відповідні документи. Адвокат розповів, що згідно з чинним законодавством перевіряти військово-облікові документи мають право наступні 3 групи осіб:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

співробітники Національної поліції;

представники Державної прикордонної служби.

Якщо в особи немає паперового військово-облікового документа, і вона не може показати його електронну версію в "Резерв+", фактично її розглядають як порушника правил військового обліку, оскільки військовий облік передбачає носіння з собою військово-облікового документа,

– сказав він.

Литвиненко пояснив, що співробітники поліції спільно з військовослужбовцями ТЦК можуть затримати таку особу і доставити до найближчого територіального центру комплектування для адміністративного матеріалу.

Згідно з оприлюдненою інформацією, таку особу можна притягнути до відповідальності, наприклад, оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Водночас такий штраф можна оскаржити в судовому порядку.

Нагадаємо, у разі отримання повістки особа повинна обов'язково з'явитися у зазначену дату та час у ТЦК та СП. В інакшому випадку передбачено відповідальність. Вона може різнитися залежно від виду повістки.