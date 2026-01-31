Кто имеет право на ежегодный отпуск?

Право на отпуска имеют все работники – граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, работающие по трудовому договору на предприятиях, в учреждениях, организациях или у физических лиц, сообщает Министерство юстиции Украины. Это право не зависит от формы собственности, вида деятельности или отраслевой принадлежности работодателя.

Ежегодные основной и дополнительные отпуска, как правило, должны быть использованы до завершения рабочего года. В первый год работы право на ежегодный отпуск полной продолжительности возникает после 6 месяцев непрерывной работы на предприятии.

В то же время закон предусматривает категории работников, которые могут получить ежегодный отпуск полной продолжительности раньше. Речь идет, в частности, о женщинах перед или после отпуска в связи с беременностью и родами, женщин с 2 и более детьми в возрасте до 15 лет или ребенком с инвалидностью, людей с инвалидностью, работников в возрасте до 18 лет, мужчин, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, уволенных со срочной военной службы, совместителей, студентов, совмещающих работу с обучением, а также других работников в случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.

Обратите внимание! Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора. Для отдельных профессий она является большей. В частности, работникам образования предоставляется до 56 календарных дней, работникам лесной промышленности и лесного хозяйства – 28 календарных дней. Государственные служащие имеют право на 30 календарных дней оплачиваемого отпуска с выплатой денежной помощи.

Людям с инвалидностью I и II групп ежегодный основной отпуск предоставляется продолжительностью 30 календарных дней, лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней. Несовершеннолетние работники имеют право на 31 календарный день отпуска, а сезонным и временным работникам он предоставляется пропорционально отработанному времени.

Какие есть дополнительные отпуска?

Кроме основного отпуска, закон предусматривает ежегодные дополнительные отпуска, в частности за работу во вредных или тяжелых условиях труда и за особый характер работы. Общая продолжительность основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников подземных горных работ – 69 календарных дней.

Важно! На период действия военного положения работодатель может ограничить предоставление ежегодного основного отпуска продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год, за исключением работников учебных заведений. Неиспользованные дни отпуска переносятся на период после прекращения или отмены военного положения или, по решению работодателя, могут предоставляться без сохранения заработной платы.

Также во время военного положения работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска работникам, привлеченным к работам на объектах критической инфраструктуры, производства продукции оборонного назначения или выполнения мобилизационных задач. В то же время по заявлению работника возможно предоставление отпуска без сохранения заработной платы без ограничения срока, а для тех, кто выехал за пределы Украины или стал внутренне перемещенным лицом, – до 90 календарных дней.

Помните! Законодательство предусматривает ответственность работодателей за непредоставление отпусков. В частности, запрещено не предоставлять ежегодные отпуска полной продолжительности в течение 2 лет подряд. За нарушение требований трудового законодательства предусмотрена финансовая, административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность. Предоставление ежегодного отпуска является обязанностью работодателя в соответствии с Кодексом законов о труде Украины и Законом Украины "Об отпусках".

