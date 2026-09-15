Новые штрафы и полномочия инспекторов

Группа народных депутатов предложила существенно обновить Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины в части защиты работников на рабочем месте. Как свидетельствуют данные карточки законопроекта №16070, инициаторами документа выступили народные депутаты Галина Третьякова, Роксолана Пидласа, Сергей Тарута, Михаил Радуцкий и другие члены профильных комитетов. Проект подал премьер-министр.

Главная цель законодательных изменений – модернизировать правила охраны труда и повысить ответственность работодателей за создание опасных условий на рабочих местах.

Законопроект предлагает изменить название и содержание статьи 41 Кодекса об административных правонарушениях. Новая редакция четко определяет ответственность за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов в отношении безопасности и здоровья работников на производстве.

За рассмотрение таких дел будет отвечать специальный центральный орган исполнительной власти. Согласно предложениям, расширяется круг должностных лиц, которые смогут налагать финансовые взыскания на нарушителей. Размер штрафа будет зависеть от категории правонарушения и должности инспектора.

В частности, за отдельные нарушения законодательства о безопасности труда:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

обычные государственные инспекторы смогут выписывать штраф до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан;

руководители центрального органа или их заместители будут иметь право штрафовать нарушителей на сумму до 50 необлагаемых минимумов.

За более тяжкие правонарушения предусмотрены более существенные санкции. Например, за нарушения по отдельным статьям закона руководители центрального органа смогут налагать максимальный штраф в размере до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уголовная ответственность также предусмотрена

Изменения коснутся статьи 272 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует выполнение работ повышенной опасности. Уголовное наказание грозит как работодателю, так и работнику, если нарушение требований безопасности привело к причинению вреда здоровью потерпевшего.

Для бизнеса и предприятий предусмотрен длительный адаптационный период. В случае принятия закон вступит в силу только через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, Кабмин повторно подал в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса, который должен заменить действующий Кодекс законов о труде 1971 года. Пока это лишь законопроект, его еще должны рассмотреть депутаты.

Для работников предлагается увеличить минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, а также обновить правила определения минимальной зарплаты. Отдельно будут урегулированы вопросы дискриминации, моббинга и харассмента на работе, а также предусмотрены современные механизмы разрешения трудовых споров.

В целом проект имплементирует более 30 директив ЕС, приближая украинское трудовое законодательство к европейским нормам.