Штраф можна скасувати: суд виніс показове рішення для водіїв

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області скасував постанову патрульних про накладення штрафу на водія. Головною причиною скасування покарання стала помилка самих поліціянтів.

Відсутність відеозапису з бодікамери допомогла вирішити справу

Суд на Полтавщині розглянув справу щодо конфлікту між патрульними та керманичем. Випадок стався на 207-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський. Інспектори звинуватили водія у тому, що він нібито відмовився показати посвідчення, техпаспорт та страховий поліс для перевірки. Про це йдеться в матеріалах справи №539/3675/26.

Керманич не погодився з доводами поліції та вирішив оскаржити постанову про адміністративне правопорушення у суді. Під час засідання він пояснив, що показав усі документи через відкрите вікно машини, надавши правоохоронцю можливість повністю прочитати інформацію.

Вирішальним фактором під час судового розгляду стала неможливість патрульних надати запис із нагрудної камери. Без відповідної фіксації на відео поліція не змогла підтвердити факт правопорушення чи відмови від надання документів.

Судом було досліджено відеозапис, доданий до відзиву, однак на останньому лише зафіксовано факт зупинки автомобіля Mercedes-Benz Vito на 207 км автодороги Київ – Харків – Довжанський з відеокамери встановленої на стаціонарному блокпості… відеозаписи розгляду справи, зафіксовані на портативний відеореєстратор, видалені із сервера УПП в Полтавській області за закінченням строку зберігання таких відеозаписів 30 днів,

– зазначив суд.

Згідно з принципом презумпції невинуватості, обов'язок доказування вини повністю покладається на правоохоронні органи. Оскільки єдиним аргументом інспекторів були лише їхні власні слова, суд визнав звинувачення необґрунтованими та повністю скасував штраф.

Фактично ситуація відповідає усталеній практиці Верховного Суду, який неодноразово наголошував, що суб'єкт владних повноважень не може обмежуватися лише суб'єктивним переконанням. Для притягнення людини до відповідальності поліція зобов'язана надавати виключно беззаперечні об'єктивні докази.

Рішення суду доводить, що захист власних прав є цілком реальною перспективою навіть у справах із незначними сумами. Водночас для поліцейських це важливий стимул забезпечувати справність техніки та належно вести відеофіксацію під час чергувань.

Нагадаємо, Конституційний Суд нещодавно дійшов до висновку, що за оскарження постанови про штраф не треба сплачувати судовий збір. Це стосується постанов про штрафи, зокрема винесених правоохоронцями, ТЦК та іншими органами.

Суд наголосив, що право на судовий захист має бути реальним і доступним. Вимога сплачувати збір за оскарження штрафу могла б створити фінансову перешкоду для людини, яка хоче захистити свої права. Подання апеляції у такій справі також має бути безоплатним.