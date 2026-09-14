Отсутствие видеозаписи с бодикамеры помогло разрешить дело

Суд в Полтавской области рассмотрел дело о конфликте между патрульными и водителем. Инцидент произошел на 207-м километре автодороги Киев – Харьков – Довжанский. Инспекторы обвинили водителя в том, что он якобы отказался предъявить удостоверение, техпаспорт и страховой полис для проверки. Об этом говорится в материалах дела №539/3675/26.

Водитель не согласился с доводами полиции и решил обжаловать постановление об административном правонарушении в суде. Во время заседания он пояснил, что показал все документы через открытое окно машины, предоставив правоохранителю возможность полностью прочитать информацию.

Решающим фактором в ходе судебного разбирательства стала невозможность патрульных предоставить запись с нагрудной камеры. Без соответствующей видеофиксации полиция не смогла подтвердить факт правонарушения или отказа в предоставлении документов.

Судом была изучена видеозапись, приложенная к отзыву, однако на ней зафиксирован лишь факт остановки автомобиля Mercedes-Benz Vito на 207 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский с видеокамеры, установленной на стационарном блокпосте… видеозаписи рассмотрения дела, зафиксированные на портативном видеорегистраторе, были удалены с сервера УПП в Полтавской области по истечении срока хранения таких видеозаписей в 30 дней,

– отметил суд.

Согласно принципу презумпции невиновности, бремя доказывания вины полностью лежит на правоохранительных органах. Поскольку единственным аргументом инспекторов были лишь их собственные слова, суд признал обвинения необоснованными и полностью отменил штраф.

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Фактически ситуация соответствует устоявшейся практике Верховного Суда, который неоднократно подчеркивал, что субъект властных полномочий не может ограничиваться лишь субъективным убеждением. Для привлечения человека к ответственности полиция обязана предоставлять исключительно неопровержимые объективные доказательства.

Решение суда доказывает, что защита собственных прав является вполне реальной перспективой даже в делах с незначительными суммами. В то же время для полицейских это важный стимул обеспечивать исправность техники и надлежащим образом вести видеофиксацию во время дежурств.

Напомним, Конституционный Суд недавно пришел к выводу, что за обжалование постановления о штрафе не нужно уплачивать судебный сбор. Это касается постановлений о штрафах, в частности вынесенных правоохранительными органами, ТЦК и другими органами.

Суд подчеркнул, что право на судебную защиту должно быть реальным и доступным. Требование уплачивать сбор за обжалование штрафа могло бы создать финансовое препятствие для человека, желающего защитить свои права. Подача апелляции по такому делу также должна быть бесплатной.