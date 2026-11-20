Правила безвізової поїздки до країн Шенгенської зони встановлюють обов'язковий термін до завершення дії закордонного паспорта. Якщо чинність документа є меншою за належну, то прикордонники можуть відмовити у перетині.

Що треба перевірити перед поїздкою до Шенгенської зони

Наявності документа для виїзду за кордон недостатньо для правомірного виїзду до країн Шенгенської зони. Якщо людина їде по безвізу, то дата видачі й закінчення дії паспорта матимуть вирішальне значення для прикордонників. Про це розповіли фахівці найбільшого українського простору в Європі UA HUB.

Українцям варто пам'ятати ці правила й перевіряти свій закордонний паспорт перед поїздкою. Для перетину кордону по безвізу важливо щоб:

закордонний паспорт був дійсним ще щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони;

документ виданий не більше, ніж 10 років тому.

Отже, перед поїздкою перевірте: дату закінчення дії паспорта, дату його видачі, наявність біометричного паспорта, якщо виїзд здійснюється по безвізовому режиму. Якщо маєте статус UKR, важлива наявність документа Diia.pl у застосунку mObywatel,

– йдеться в повідомленні.

Для українців із тимчасовим захистом у Польщі дійсний закордонний паспорт теж є обов'язковим. Наявність PESEL UKR не є документом для перетину кордону.

Нагадаємо, для оформлення закордонного паспорта дорослому потрібно подати заяву-анкету, паспорт громадянина України, документ про сплату збору, РНОКПП та інші документи за потреби. Для дитини до 14 років основним документом є свідоцтво про народження; заяву подає законний представник без згоди іншого з батьків.

До слова, українцям можуть відмовити у видачі закордонного паспорта, якщо у заявника вже є два чинні паспорти. Також причиною для відмови може бути неповний пакет документів.