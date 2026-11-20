Что нужно проверить перед поездкой в Шенгенскую зону

Наличия документа для выезда за границу недостаточно для законного въезда в страны Шенгенской зоны. Если человек едет по безвизовому режиму, то дата выдачи и истечения срока действия паспорта будут иметь решающее значение для пограничников. Об этом рассказали специалисты крупнейшего украинского пространства в Европе UA HUB.

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Украинцам стоит помнить эти правила и проверять свой загранпаспорт перед поездкой. Для пересечения границы по безвизовому режиму важно, чтобы:

заграничный паспорт был действителен еще что минимум три месяца после запланированной даты выезда из Шенгенской зоны;

документ был выдан не более 10 лет назад.

Итак, перед поездкой проверьте: дату истечения срока действия паспорта, дату его выдачи, наличие биометрического паспорта, если выезд осуществляется по безвизовому режиму. Если у вас статус UKR, важно наличие документа Diia.pl в приложении mObywatel– говорится в сообщении.

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Для украинцев со временной защитой в Польше действительный загранпаспорт тоже обязателен. Наличие PESEL UKR не является документом для пересечения границы.

Напомним, для оформления загранпаспорта взрослому необходимо подать заявление-анкету, паспорт гражданина Украины, документ об уплате сбора, РНОКПП и другие документы по необходимости. Для ребенка до 14 лет основным документом является свидетельство о рождении; заявление подает законный представитель без согласия другого родителя.

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К слову, украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта, если у заявителя уже есть два действующих паспорта. Также причиной для отказа может быть неполный пакет документов.