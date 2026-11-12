Есть преимущество: почему украинцы в Польше массово не хотят получать новую карту CUKR

Основной риск перехода с временной защиты на карту CUKR

Сдержанность украинцев в отношении получения карты, позволяющей в течение трех лет легально пребывать в Польше и на территории Евросоюза, связана не с бюрократическими трудностями, а с нежеланием терять текущие гарантии защиты. Ведь ранее Варшава планировала, что карту CUKR должны получить 800 тысяч беженцев, однако на данный момент заявления подали лишь 87 тысяч граждан Украины. О том, почему для большинства пребывание под временной защитой остается лучшим вариантом, рассказал пользователь Андрей Шевчук.

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Известно, что большинство украинцев в Польше в настоящее время имеют статус UKR, который появился на основе директив Европейского Союза о временной защите. Этот статус предоставляет украинцам полный доступ к рынку труда, медицинскому обслуживанию, социальным выплатам и гарантирует право пребывания на территории Евросоюза без риска внезапной депортации. Таким образом, украинцы в Польше имеют гарантию легализации как минимум до марта 2028 года.

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Как только вы переходите на карту CUKR, вы теряете защиту со стороны Европейского Союза и становитесь полностью зависимыми от польского законодательства– пояснил Андрей Шевчук.

Хотя карта CUKR и предлагает легализацию сроком на три года, но потеря общеевропейской временной защиты тоже сопряжена с рисками. Если польское правительство в будущем решит пересмотреть миграционную политику или аннулировать этот вид легализации, то вернуться под защиту законодательства Евросоюза уже будет фактически невозможно.

Выбор между стабильностью ЕС и трехлетней картой

Украинцы сейчас имеют право выбирать, какой статус иметь, находясь в Польше. Статус UKR остается более надежным инструментом. Пока продолжается война, шансы на регулярное продление европейской защиты остаются высокими.

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В свою очередь, переход на карту CUKR рассматривают преимущественно те граждане, которые окончательно связали свое будущее с Польшей и стремятся выйти из статуса военного беженца.

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Перед украинцами сейчас стоит очень сложный выбор. До 4 марта 2027 года нужно определиться: либо подавать заявление на карту CUKR и спокойно прожить три года в Польше, либо рассчитывать, что статус UKR будет продлеваться еще много-много лет– отметил автор видео.

Напомним, подача заявок на получение карты CUKR началась в 2026 году. Она осуществляется в электронном виде через портал MOS. Среди требований – наличие действующего и непрерывного статуса UKR на момент подачи заявления. Получить карту можно, если человек имел временную защиту по состоянию на 4 июля 2025 года. Такой вид легализации предусмотрен для различных категорий беженцев, включая студентов и пенсионеров.