Украинцам могут отказать в выдаче загранпаспорта: вот в каких случаях

В Государственной миграционной службе Украины пояснили, что в ряде случаев могут отказать в выдаче загранпаспорта. Поэтому, чтобы без проблем выехать за границу, следует разобраться, при каких условиях выдают этот документ.

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Когда могут отказать в выдаче загранпаспорта?

Существует несколько ситуаций, когда украинцу не выдадут загранпаспорт.

Отсутствует подтверждение полномочий законного представителя . Такое может произойти, если паспорт для ребенка младше 14 лет пытается получить человек, не предоставляющий документов, подтверждающих право на получение загранпаспорта.

. Такое может произойти, если паспорт для ребенка младше 14 лет пытается получить человек, не предоставляющий документов, подтверждающих право на получение загранпаспорта. У заявителя уже есть 2 действующих паспорта . По правилам, украинцы не могут иметь более двух действующих загранпаспортов одновременно.

. По правилам, украинцы не могут иметь более двух действующих загранпаспортов одновременно. Представлены не все документы или не вся информация . В оказании услуги могут отказать, если пакет документов неполный.

. В оказании услуги могут отказать, если пакет документов неполный. Информация заявителя не подтвердилась . Если данные, полученные из реестров и картотек, не соответствуют сведениям, указанным заявителем при оформлении, паспорт не выдадут.

. Если данные, полученные из реестров и картотек, не соответствуют сведениям, указанным заявителем при оформлении, паспорт не выдадут. Заявитель не является гражданином Украины. Украинский заграничный паспорт могут получить только граждане.

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При этом, если миграционная служба приняла решение не оформлять или не выдавать заграничный паспорт, лицу должны сообщить об этом в сроки, установленные законодательством.

В решении также обязательно должны быть указаны основания для отказа. Если документы подавались через уполномоченного представителя, территориальное подразделение ГМС обязательно направляет ему письменное уведомление для последующей передачи заявителю.

Каков срок действия загранпаспорта?

Загранпаспорт можно оформлять детям с момента рождения на срок 4 года. А вот граждане в возрасте от 16 лет могут получить загранпаспорт на 10 лет.

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Стандартный срок изготовления паспорта составляет до 20 рабочих дней. А вот срочное оформление документа занимает не более 7 рабочих дней после подачи заявления-анкеты.