Громадянський шлюб у 2026 році: чи має він юридичну силу насправді

В Україні чимало пар живуть разом роками, але не реєструють свої стосунки офіційно, називаючи це громадянським або цивільним шлюбом. Проте з юридичного погляду таке поняття має важливі нюанси, які можуть суттєво вплинути на майнові та спадкові права партнерів.

Що насправді називають громадянським шлюбом

Насамперед варто розібратися з термінологією: в українському законодавстві немає офіційного поняття "громадянський шлюб" або "цивільний шлюб". Юристи та законодавство використовують поняття "фактичні шлюбні відносини" – коли чоловік і жінка проживають однією сім'єю, але не реєстрували шлюб у ДРАЦС, розповідають на сайті Кабміну.

Водночас юридично шлюбом є саме сімейний союз, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто спільне проживання саме по собі не робить пару подружжям у повному юридичному розумінні.

Фактичні шлюбні відносини передбачають не просто спільну адресу. Йдеться про спільний побут, ведення господарства та сімейні відносини. За необхідності факт такого проживання може встановлюватися в суді.

Тому вислів "ми офіційно не одружені, але перебуваємо в цивільному шлюбі" у побуті зрозумілий, однак юридично це не тотожне зареєстрованому шлюбу.

Які права має пара без офіційної реєстрації

Відсутність свідоцтва про шлюб не означає, що партнери взагалі позбавлені прав, йдеться на сайті "Безплатна правнича допомога". Наприклад, за статтею 74 Сімейного кодексу України, якщо чоловік і жінка проживають однією сім'єю, не перебувають в іншому шлюбі, то майно, набуте ними під час такого спільного проживання, може належати їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено письмовим договором.

Однак тут є важлива деталь: у разі спору факт проживання однією сім'єю та право на конкретне майно доведеться підтверджувати. Серед можливих доказів можуть бути показання свідків, документи про спільне проживання, чеки та квитанції про придбання майна, документи щодо спільних витрат, фотографії та інші матеріали.

Найбільші ризики можуть виникнути у питаннях спадкування. Офіційний чоловік або дружина належать до першої черги спадкоємців за законом, тоді як людина, яка проживала зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років, належить до четвертої черги.

Тобто після смерті партнера ситуація для людини без офіційно зареєстрованого шлюбу може бути значно складнішою, особливо якщо немає заповіту або документів, які підтверджують необхідні обставини.

Отже, у 2026 році "громадянський шлюб" у побутовому розумінні існує, але юридично правильніше говорити про фактичні шлюбні відносини. Вони можуть створювати певні майнові та сімейні права, однак не дають автоматично всього комплексу прав і гарантій, які має офіційно зареєстроване подружжя.