Захист дітей в інтернеті: нардепи пропонують штрафувати за проведення небезпечних челенджів

В Україні пропонують запровадити відповідальність батьків за долучення дітей до небезпечних інтернет-челенджів та онлайн-ігор. Потреба викликана тим, що неповнолітні проводять багато часу в інтернеті й у цей час можуть споживати небезпечний контент.

Законопроєкт про нові штрафи для батьків

Автори ініціативи зазначають, що діти нерідко стають жертвами небезпечних трендів, що поширюються в інтернеті. Через вплив вони можуть виконувати дії, що загрожують життю чи здоров'ю. За ігнорування таких випадків народні депутати пропонують карати батьків і педагогів. Про це йдеться в картці законопроєкту №15396.

Метою пропозиції називають захист дітей від контенту в соціальних мережах, який може загрожувати їм. Таким є залучення до небезпечних інтернет-челенджів та онлайн-ігор. Батьки мають слідкувати, аби на їхніх дітей не було впливу.

Нерідко неповнолітні можуть брати участь у челенджах – пропозиціях виконати завдання на відео чи фото і передати естафету іншим. Ці ідеї поширюються в TikTok, Instagram чи Telegram та закликають завдавати собі шкоди, зокрема імітувати удушення, робити небезпечні трюки, вживати шкідливі речовини тощо.

Якщо стане відомо про випадки поширення таких "трендів", то в першу чергу штраф пропонують виписувати батькам порушників. Якщо це сталося у школі, а керівники закладів чи вчителі не повідомили про це до поліції, то відповідальність покладається на них.

Цікаво! Небезпечні заклики до участі в челенджах стала популярною серед дітей і підлітків останніми роками. Відомо про сотні випадків участі неповнолітніх у спільнотах, які поширюють небезпечні ідеї.

Але попри популярність таких небезпечних спільнот, законодавство досі не регулює змушування до завдання собі шкоди, якщо в таких діях немає ознак булінгу. Тож потрібно внести таку норму в Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Законопроєктом пропонують запровадити штрафи за пропагування, залучення або примушування учнів до участі небезпечних челенджах. Порушників каратимуть штрафом у розмірі 850 – 1 700 гривень або виправними роботами. Якщо ідею подасть неповнолітній, то відповідальність нестимуть його батьки чи законні представники.

Водночас директори шкіл та інших закладів освіти зобов'яжуть повідомляти про поширення небезпечних челенджів до поліції. Якщо випадки проігнорують, то керівникам загрожує від 1 700 до 3 400 гривень штрафу, або виправні роботи строком до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. Протоколи про порушення зможуть складати працівникам Нацполіції.

Законопроєкт також пропонує ввести термін "деструктивний інтернет-тренд". Автори пояснюють його як масову модель поведінки, яка поширюється через інформаційно-комунікаційні мережі та спонукає дітей до небезпечних дій. При цьому такий примус, що може загрожувати життю чи здоров'ю, відділяють від поняття "булінг".

Нагадаємо, раніше компанія Meta запровадила нові обмеження для підлітків у Facebook, Messenger та Instagram. Для неповнолітніх автоматично приховуватимуть контент для дорослих, обмежать спілкування з незнайомцями та доступ до акаунтів, сторінок і груп із неприйнятними матеріалами.

Нові правила, які вже діяли в окремих країнах, тепер поширюють на користувачів у всьому світі.