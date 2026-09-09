Охорона від диверсій: в Україні можуть карати за самовільне проникнення на військові об'єкти

Кабінет Міністрів України надало до розгляду Верховної Ради законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за самовільне проникнення на військові об'єкти. Законодавці пропонують доповнити профільний кодекс новою статтею.

КУпАП пропонують доповнити новою статтею

Законопроєкт №16031, який зараз передано для ознайомлення, Кабінет Міністрів ухвалив без повторного тривалого погодження. Раніше подібна ініціатива реєструвалася, проте її довелося відкликати через відставку колишнього уряду. Про це пишуть у пояснювальній записці до законопроєкту.

З огляду на критичну важливість питання для оборони держави новий склад Кабміну вирішив внести документ без повторного тривалого погодження.

Необхідність жорсткішого контролю зумовлена постійною загрозою диверсій та ракетних ударів з боку Росії. Останнім часом частішають випадки, коли сторонні особи намагаються потрапити на території режимних об'єктів. Це не лише створює ризик витоку секретної інформації про розташування та призначення інфраструктури, а й суттєво перевантажує охорону.

Згідно з новим законопроєктом, Кодекс України про адміністративні правопорушення можуть доповнити новою статтею 186-9 "Самовільне проникнення на військові об’єкти". Повноваження розглядати справи про такі порушення нададуть суддям районних, міських та міськрайонних судів.

Пропонується встановити розмір штрафу від 500 до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 8 500 – 51 тисяч гривень залежно від обставин правопорушення.

За повторне порушення протягом року або вчинення таких дій в умовах особливого періоду відповідальність посилюватиметься,

– повідомили в Апараті Верховної Ради.

В Україні існує покарання за диверсію

Наразі подібна відповідальність передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Проте юридична площина чинної статті дещо інша – диверсія розглядається як кримінальне правопорушення. Однак за сам факт проникнення без доведеного наміру вчинити диверсію адміністративної відповідальності досі передбачено не було.

Крім того, військові об'єкти належать до категорії потенційно небезпечних, і самовільний візит туди може призвести до трагічних наслідків і для цивільних людей. Запровадження адміністративної відповідальності має відігравати насамперед застережну та виховну роль, запобігаючи тяжчим правопорушенням.

Нагадаємо, ще в лютому цього року представники уряду Юлії Свириденко пропонували створити координаційний центр для захисту інфраструктури, об'єднуючи досвід громад з обласними та центральними органами влади.