ВАКС арештував активи полковника ТЦК на 7,4 мільйона гривень: у чому його підозрюють

Реєстрація майна на близьких родичів не звільняє публічних службовців від обов'язку доводити законність походження сімейних статків. У разі виявлення розбіжностей між офіційними доходами та видатками посадовцям загрожує цивільна конфіскація та судовий арешт активів.

Арешт необґрунтованих активів полковника Львівського ТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього заступника начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше в його декларації помітили відсутність майна, записаного на родичів. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відомо, що мова йде про полковника Драпинського. У травні він звільнився зі служби, бо мав оформлену інвалідність. Цікаво, що після відкриття провадження проти нього щодо декларування недостовірної інформації він пропрацював у ТЦК ще 9 місяців. Ці дані на засіданні тимчасової слідчої комісії передав тодішній начальник Львівського обласного ТЦК.

НАЗК провело моніторинг способу життя експосадовця, після чого суд наклав арешт на деяке його майно загальною вартістю понад 7,4 мільйона гривень.

Справа Драпинського виникла через набуття ним статків у період з 2021 по 2023 роки, які не відповідали його офіційному задекларованому доходу. З метою приховування фактів володіння, майно було оформлене на близьких осіб:

На батька експосадовець записав автомобіль Mercedes-Benz GL 350 CDI. На сестру – машину Nissan Juke. А земельна ділянка та житловий будинок були зареєстровані на матір дружини.

Правовий механізм доказування та алгоритм цивільної конфіскації

Інститут цивільної конфіскації регулюється Цивільним процесуальним кодексом України та передбачає стягнення необґрунтованих активів у дохід держави без винесення обвинувального вироку в кримінальній справі. Процедура перевірки та притягнення до відповідальності має чіткий юридичний алгоритм:.

НАЗК порівнює офіційні доходи декларанта та членів його сім'ї з реальними витратами й набутим майном. Далі в роботу включаються прокурори САП та слідчі ДБР, які фіксують факти безпосереднього користування майново-транспортними засобами.

Встановлено, що фактично зазначеними автомобілями користувалися сам експосадовець та його дружина. Водночас аналіз доходів і видатків декларанта та членів його сім’ї свідчить про відсутність достатніх законних доходів для придбання зазначеного майна,

– визначили фахівці НАЗК.

Суд аналізує, чи мали підставні особи законні джерела доходів для придбання коштовної нерухомості або авто.

Застереження та ризики для публічних службовців

Нездатність підтвердити легальність джерел походження коштів тягне за собою втрату майна шляхом його конфіскації на користь держави. Крім того, виявлення розбіжностей під час фінансового моніторингу є підставою для звільнення з посади та відкриття проваджень за статтями про незаконне збагачення або подання недостовірних відомостей у декларації.

Нагадаємо, вже було відомо про справу, коли суд стягнув з ексміністра аграрної політики Віталія Коваля 4,35 мільйона гривень. Аналіз фінансів показав, що теща посадовця, яка нібито володіла житлом площею понад 170 квадратних метрів, фізично не мала необхідних доходів, щоб здійснити таку масштабну покупку.