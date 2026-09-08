Арест необоснованных активов полковника Львовского ТЦК

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов бывшего заместителя начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее в его декларации было замечено отсутствие имущества, оформленного на родственников. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Известно, что речь идет о полковнике Драпинском. В мае он уволился со службы, поскольку у него была оформлена инвалидность. Интересно, что после возбуждения против него дела о декларировании недостоверной информации он проработал в ТЦК еще 9 месяцев. Эти данные на заседании временной следственной комиссии передал тогдашний начальник Львовского областного ТЦК.

НАЗК провело мониторинг образа жизни бывшего чиновника, после чего суд наложил арест на часть его имущества общей стоимостью более 7,4 миллиона гривен.

Дело Драпинского возникло из-за приобретения им в период с 2021 по 2023 годы имущества, которое не соответствовало его официально задекларированному доходу. С целью сокрытия фактов владения имущество было оформлено на близких лиц:

На имя отца экс-чиновник оформил автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CDI. На имя сестры – автомобиль Nissan Juke. А земельный участок и жилой дом были зарегистрированы на имя матери супруги.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Правовой механизм доказывания и алгоритм гражданской конфискации

Институт гражданской конфискации регулируется Гражданским процессуальным кодексом Украины и предусматривает взыскание необоснованных активов в доход государства без вынесения обвинительного приговора по уголовному делу. Процедура проверки и привлечения к ответственности имеет четкий юридический алгоритм:

НАЗК сравнивает официальные доходы декларанта и членов его семьи с реальными расходами и приобретенным имуществом. Далее в работу включаются прокуроры САП и следователи ДБР, которые фиксируют факты непосредственного пользования имущественно-транспортными средствами.

Установлено, что фактически указанными автомобилями пользовались сам экс-чиновник и его жена. В то же время анализ доходов и расходов декларанта и членов его семьи свидетельствует об отсутствии достаточных законных доходов для приобретения указанного имущества,

– установили специалисты НАЗК.

Суд анализирует, имели ли подставные лица законные источники доходов для приобретения дорогостоящей недвижимости или автомобилей.

Предостережения и риски для государственных служащих

Неспособность подтвердить законность источников происхождения средств влечет за собой утрату имущества путем его конфискации в пользу государства. Кроме того, выявление несоответствий в ходе финансового мониторинга является основанием для увольнения с должности и возбуждения дел по статьям о незаконном обогащении или представлении недостоверных сведений в декларации.

Напомним, ранее уже было известно о деле, когда суд взыскал с экс-министра аграрной политики Виталия Коваля 4,35 миллиона гривен. Анализ финансов показал, что теща чиновника, которая якобы владела жильем площадью более 170 квадратных метров, физически не располагала необходимыми доходами, чтобы совершить столь масштабную покупку.