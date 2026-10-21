Понад 2 мільярди з бюджету: держава оплатить лікування прокурорів та їхніх родин

Кабінет Міністрів затвердив порядок медичного обслуговування прокурорів та членів їхніх родин за кошти державного бюджету. Задля покриття цих витрат і зростання окладів фінансування прокуратури у 2027 році планують суттєво збільшити.

Куди підуть додаткові мільярди з бюджету

Уряд ухвалив постанову про фінансування медичних послуг для працівників прокуратури та їхніх сімей. Гроші йтимуть з видатків Офісу Генерального прокурора. Фактично держава бере на себе повне медичне забезпечення прокурорських родин безпосередньо з кишень платників податків. Про це написав громадський діяч Микола Томенко на сторінці у фейсбуці.

Таке рішення урядовців дозволить розв'язувати проблеми зі здоров'ям прокурорів та членів їхніх сімей за офіційний бюджетний кошт.

Очевидно, так урядовці прагнуть зупинити масову епідемію інвалідності серед молодих прокурорів,

– пише Томенко.

Аби забезпечити переглянуті зарплати працівникам відомства та нові медичні гарантії для їхніх родин, Кабмін вирішив збільшити видатки у проєкті держбюджету на 2027 рік. Фінансування прокуратури хочуть додатково збільшити на 2 мільярди 532 мільйони гривень.



Постанова Кабінету Міністрів щодо видатків на здоров'я прокурорів / Скриншот

Загальний кошторис відомства після такого перегляду сягне астрономічної позначки у 21 мільярд 146 мільйонів гривень. Тобто витрати держави на органи прокуратури підскочать орієнтовно на 13,6% порівняно з поточними показниками.

Для звичайних платників податків це означає, що мільярди гривень спрямують не на соціальну підтримку громадян чи нагальні потреби відновлення, а на відомчі привілеї обмеженого кола держслужбовців.

Зауважимо! Тимчасове виконання обов'язків Генерального прокурора президент Володимир Зеленський поклав на Антона Ковальського. Повноцінного керівника парламенту ще належить призначити.

Нагадаємо, нещодавно парламентарі запропонували пакет правок до державного бюджету на 2027 рік, збільшуючи соціальні видатки на понад 16 мільярдів гривень. Як розповів у коментарі 24 Каналу народний депутат Сергій Козир, серед правок — зниження ПДВ до 5% на базові продукти та ліки, додаткове фінансування для підтримки переселенців і соціальних послуг, а також нові субвенції для прифронтових громад.

До слова, минулого року держава виділила для фінансування Офісу Генерального прокурора 18,23 мільярда гривень. Це на 1,6 мільярда більше, ніж у 2025 році.