Він змінив на посаді скандального Руслана Кравченка. Відповідний указ з'явився на сайті президента України.

Що відомо про призначення?

Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки Генпрокурора.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора,

– йдеться в документі.