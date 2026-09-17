Он сменил в должности скандального Руслана Кравченко. Соответствующий указ появился на сайте президента.

Что известно о назначении?

Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора.

В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: Положить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора,

– говорится в документе.

Ковальский родился в 1984 году в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение".

Он занимал ряд должностей в Виннице и области. С сентября 2020 по октябрь 2021 был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры.

С ноября 2021 занимал должность руководителя Черновицкой областной прокуратуры. В июле 2025 года Ковальский был назначен руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.