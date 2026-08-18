Відстрочка для студентів діятиме вже не рік: що змінять нові правила з 1 вересня

Кабінет Міністрів оновив процедуру оновлння та продовження відстрочок для студентів. Зміни в процедурі почнуть діяти з нового навчального року.

Як студенту отримати відстрочку у 2026 році

Тепер дані студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання, будуть перевіряти в цифровому режимі. І хоча звільнення від призову тепер надаватиметься на менший час, проте можливість його продовження залишається, а необхідні процедури можна буде пройти швидше. Про оновлені правила йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №978.

Зауважимо, що оформлення відстрочки по-новому стосується студентів, які здобувають будь-який науковий рівень. Для всіх одноразово відстрочка діятиме лише один семестр – не довше за 6 місяців. Надалі статус потрібно буде оновлювати. Продовження відстрочки студентам можливе, якщо:

дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що підтверджує право на відстрочку;

студент навчається за денною або дуальною формою.

Норма про послідовність освіти не змінюється. Людина, як і раніше, має право на відстрочку, якщо отримує наступний рівень освіти, тобто бакалавр має навчатися на магістра, а магістр – на аспірантурі. При чому цей рівень освіти військовозобов'язаним має здобуватися вперше.

Проходження медичної комісії та перевірка документів На період дії відстрочки військовозобов’язані студенти не направляються на проходження військово-лікарської комісії. Винятки можливі лише у двох випадках: особисте добровільне бажання студента пройти ВЛК, а також підписання контракту на службу в ЗСУ. До початку занять усім студентам слід особисто перевірити свій військово-обліковий документ, зокрема в електронних реєстрах, і переконатися в наявності актуальної відмітки про чинне відстрочення та правильності даних у базі ЄДЕБО.

Держава перевірятиме реєстри

Наразі система може виявити, що в людини зникли підстави для відстрочки, наприклад через відрахування, переведення на заочну форму, чи завершення навчання. Тому завдяки співпраці електронних реєстрів звільнення від мобілізації в такого студента зникає протягом 7 днів.

Якщо в чоловіка є інша підстава для відстрочки, то він має звернутися у ЦНАП, щоб подати заяву про зміну. У ній потрібно вказати персональні дані та підставу для відстрочки.

Нагадаємо, за новими правилами звернутися з відповідним проханням до ТЦК можна ще під час навчання. До прикладу, якщо людина невдовзі його завершить, але має право не служити через іншу підставу. Тоді центр комплектування ухвалює рішення, а в цей час відстрочка через навчання не скасовується. За таких умов після випуску людину все ж не зможуть мобілізувати.