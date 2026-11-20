Випадково зачепити пляшку на полиці, розбити посуд або пошкодити інший товар у магазині може кожен покупець. Однак вимога адміністрації негайно оплатити зіпсовану річ не завжди законна, адже відповідальність залежить від обставин інциденту та того, з чиєї вини він стався.

Хто повинен платити за розбитий товар у магазині

В Україні відповідальність за пошкоджений товар у магазині залежить від обставин, за яких це сталося. Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України, ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе його власник, якщо інше не передбачено законом або договором.

Тобто якщо покупець випадково зачепив пляшку, яка стояла на полиці, або розбив товар через неналежне розміщення продукції, магазин не може автоматично вимагати від нього компенсацію.

Важливо! Крім того, стаття 668 Цивільного кодексу України визначає, що ризик випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту його передання. Відповідно, поки товар перебуває у торговельному залі та не переданий покупцеві, ризик його випадкового пошкодження залишається на продавцеві.

Водночас це не означає, що покупець за жодних обставин не відповідає за зіпсовану продукцію. Якщо людина навмисно пошкодила товар або зробила це через власну недбалість, може виникнути обов'язок відшкодувати завдані збитки. Такі випадки регулює стаття 1166 Цивільного кодексу України, яка передбачає відшкодування майнової шкоди особою, яка її завдала.

Важливо також враховувати, що магазин повинен належним чином організувати зберігання та розміщення продукції. Якщо товар стояв нестійко, перебував у проході або був викладений таким чином, що його легко випадково зачепити, це може свідчити про відповідальність самого торговельного закладу.

Що робити, якщо магазин вимагає оплатити розбитий товар

Якщо після пошкодження продукції працівники магазину вимагають негайно заплатити за неї, покупцеві не варто поспішати з оплатою. Частина друга статті 17 Закону України "Про захист прав споживачів" забороняє примушувати людину придбавати продукцію неналежної якості або непотрібного їй асортименту.

У такій ситуації варто попросити адміністрацію зафіксувати інцидент і скласти відповідний акт. У документі потрібно зазначити обставини події, описати пошкоджений товар та зафіксувати позиції сторін. Також можна попросити зберегти записи з камер відеоспостереження, які допоможуть встановити, як саме сталася подія.

Зверніть увагу! Якщо покупець не погоджується з вимогою компенсувати збитки, він має право не сплачувати гроші на місці. Сам факт пошкодження продукції ще не доводить, що людина зобов'язана відшкодувати її вартість. Якщо сторони не можуть дійти згоди, спір щодо відшкодування шкоди може вирішуватися в судовому порядку.

Якщо адміністрація або охорона продовжують тиснути на покупця, погрожують чи перешкоджають йому залишити приміщення, можна викликати поліцію. Також у разі порушення споживчих прав людина може звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби.

Отже, випадково розбитий товар не означає, що покупець автоматично повинен за нього платити. Вирішальними є обставини пошкодження, наявність вини людини та докази, які підтверджують відповідальність за завдану шкоду.

До речі, нещодавно ми розповідали, що персонал торговельних мереж нерідко намагається перевірити особисті речі відвідувачів просто на виході біля кас. Проте власник закладу, директор, охоронець чи продавець не наділені повноваженнями правоохоронців.